Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla hamburger yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel çocuklar ve ailelerinin birlikte sosyalleşmeleri, keyifli bir gün geçirmeleri ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla özel çocuklar ve aileleri ile birlikte Hamburger Yapımı etkinliğinde bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle özel vatandaşlara sosyalleşme ve sanatla buluşma imkânı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitimde en ayrıcalıklı ve özel hizmeti vermeyi gayeleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi. Özel çocukların verimli bir gün geçirmelerine imkan sağlamak ve sosyal farkındalık oluşturmak gayesi ile Hamburger Yapımı Etkinliği’nde özel çocuklar ve aileleri KAYMEK Akademi tesisinde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çok özel ve keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar ve aileleri ile birlikte Hamburger Yapımı etkinliğine katıldı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek, “Engelsiz çocuk evlerimizin ve burada KAYMEK’imizin eğitim merkezinde yapmış olduğu çalışmaları hem yerinde görmek hem uygulamak amacıyla özel yavrularımıza özel menü sunuyoruz. Hem kendileri pişiriyorlar hem de böylece kendi kendilerini ağırlıyorlar. Anneleriyle beraber bir farkındalık oluşturmak, burada çok değerli hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma yapmak, onların gönlünde yer etmek amacıyla bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi tesisinde bulunan mutfak bölümünde özel çocuklarla birlikte hamburger yaptı. Çocuklar, birlikte yaptıkları hamburgerleri afiyetle yediler. Etkinlikte Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.