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Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ağustos yönetim kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAYSERİ 26.08.2021, 12:11
Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ağustos yönetim kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Ağustos yönetim kurulu toplantısı Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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