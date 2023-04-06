Başkan Büyükkılıç Öğrencilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu’nda gençlerle bir araya geldi.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar ve teravihlerde Kayserililerle buluşan Başkan Büyükkılıç, 14’üncü iftarın ardından Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu’nda gençlerle buluştu. Ağırlıklı olarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bulunduğu istasyonda, gençlerin ileriye yönelik hedefleri ve hayallerini soran Başkan Büyükkılıç, istasyonda ders çalışan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerle sohbeti sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, ülkenin yarınları olan gençlere başarılar dileyerek, “İftar sonrasında İldem’deki Melikgazi Belediyemizin Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu’nda ders çalışan gençlerimizi selamladık, hatırlarını sorduk. Rabbim ülkemizin yarınları olan gençlerimizin başarılarını daim, bahtlarını açık etsin” dedi.

Başkan Büyükkılıç, eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu’nda ders çalışan miniklere de Kayserispor forması hediye etti.