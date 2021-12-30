Başkan Büyükkılıç Niğde’de temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Niğde’ye çalışma ziyaretinde bulunarak Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Niğde’de ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Ömer Kılıç’a geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Niğde Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret eden Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, burada Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde’ temalı uluslararası resim sergisi ile ‘Anadolu Kadını’, ‘15 Temmuz Ömer Halisdemir Ruhu’ ve ‘Pandemi ile Değişen Dünya’ konulu resim sergilerini de ziyaret etti. Niğde’de esnafları da ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte kentin belli bölgelerinden kentsel dönüşüm alanlarını incelerken, Selçuklu eseri Alaaddin Cami ve Niğde Kalesini de gezdi.

Ulutaş Dental Klinik Merkezi’nin açılışına da katılan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’i de makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.