Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutturmayacağız"

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah’tan rahmet diliyoruz. Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

17 Aralık 2016’da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen kalleş PKK saldırısında 15 askerimiz şehit olmuş, 54 askerimiz de yaralanarak gazi olmuştu. Terör saldırısının 4’üncü yıldönümünde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, o kara günün hala dün gibi hafızalarda olduğunu belirterek, “O hain terör saldırısında 15 şehit verdik, 54 askerimiz yaralandı. 17 Aralık, Kayseri tarihine kara gün olarak geçti. Şehrin merkezinde komandolarımıza yapılan kalleş saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Hala dün gibi. Bir kış günü, öz çekim yapan o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde” diye konuştu.

Ne şehitleri, ne gazileri, ne de o hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Başkan Dr. Büyükkılıç, “Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar. 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 ana kuzusu, 15 babasının yiğidi, 15 sevgilisinin yâri ve 15 ağabey. Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah’tan rahmet diliyor, ruhları şad mekânları cennet olsun diyorum. Ne şehitlerimizi, gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.