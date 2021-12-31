banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Balıkesir’e şehit ateşi düştü
Balıkesir’e şehit ateşi düştü
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Benzine 68 kuruş zam geldi
Benzine 68 kuruş zam geldi

Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ilçe ziyaretleri kapsamında, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarlarıyla yılın son değerlendirme toplantısını Melikgazi’de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Gönüllerde yer etmek için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanı ile ağabey, kardeş diyaloğu içerisinde sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

KAYSERİ 31.12.2021, 10:05
Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ilçe ziyaretleri kapsamında, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarlarıyla yılın son değerlendirme toplantısını Melikgazi’de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Gönüllerde yer etmek için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanı ile ağabey, kardeş diyaloğu içerisinde sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

İlçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ve muhtarlarla, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi’de muhtarlar ile buluştu. Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen yılın son yatırım değerlendirme toplantısında ilçedeki 58 mahalle muhtarın talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile KASKİ, KCETAŞ, Türk Telekom yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlara seslenen ve 2022 yılını tebrik eden Büyükkılıç, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak şunları söyledi;

“Bir yılı daha geride bıraktık. Sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diyerek 2022 yılınızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan her zamanki talimatı ile ‘mazeret üretmeyin, hizmet üretin’ ifadeleri ana ilkemiz oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, yine bir ana ilkemiz de bu. Ötekileştirmeyin, ayrıştırmayın, ideolojik olarak yaklaşmayın, hizmet belediyeciliğini esas alın talimatları ile gönüllerde yer etmek için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanı ile bir ağabey-kardeş diyaloğu içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Tabi ki işin Ankara boyutunu da göz ardı etmeden milletvekillerimizle, bakanlarımızla dayanışma içerisinde bu şehrimize uyum kültürü ile bizi seven, seçen o güveni veren sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz.”

Muhtarların talep ve beklentilerini öğrendiği toplantıda Büyükkılıç, muhtarların çok önemli bir hizmeti vermekte olduklarının altını çizerek; “Sizler bizim mahallerimizdeki adeta sesimizsiniz. Eksiklerimizi bizlere ileten dostlarımızsınız. Bu açıdan da sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz birebir o mahallelerde bulunan canlarımız olarak bizim için çok önemli bir hizmeti vermekte olduğunuzun biz farkındayız. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Toplantıda konuşan ve muhtarları sinir ucu olarak niteleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, “Bu buluşmalar değerlendirmeler son derece önemli. Muhtarlarımız adeta sinir uçları, seçilmiş sinir uçları. İhtiyaçlar anlamında da belediye başkanlarımızın elbette her şeyden bilgisi var ama muhtarlarımızla olan bu irtibat son derece önemli. Planlanması, programlanması anlamında yapılacak işler, taleplerin dile getirilmesi anlamında son derece önemli” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibiyle birlikte 58 mahallemiz ve muhtarlarımızla ilgili inşallah toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekilimize, ilçe başkanımıza ve muhtarlarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de, mahallelerle ile ilgili her sorunla ilgilenildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8