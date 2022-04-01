Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde hizmete açılan çok amaçlı Spor Salonu’nu inceledi, Spor A.Ş.’nin ‘Spora Minik Adımlar’ etkinliğine katılarak, miniklerin heyecanına ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde hizmete açılan Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti. Spor faaliyetlerini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğasında Hareket Var’ sloganıyla başlatılan Spora Minik Adımlar etkinliği de düzenlendi. Başkan Büyükkılıç da miniklerle birlikte spor aktivitesine katılarak, onların heyecanına ve eğlencesine ortak oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin hemen yanı başındaki çok amaçlı salonumuz halkımıza açık şekliyle hizmetlerini sürdürüyor. Bugünde konuklarımız, miniklerimiz oldu” dedi.

Kreşlerdeki 65 minik öğrencinin etkinliğe katıldığını ifade eden Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“65 yavrumuz, burada değişik etkinliklerde hem özgüven oluşturmak hem çocuklarımızın fiziki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldiler. Miniklerimiz, prenslerimiz, prenseslerimiz adeta bir yarış içerisinde bu güzel çalışmalarda bizi heyecanlandırdılar. Bu güzel yavrularımıza sağlıklı, başarılı, hayırlı uzun ömürler diliyor, bizlere emanet edilen bu güzel yavrularımıza öğretmenlerimizin her zamankinden daha fazla duyarlılık göstereceğinden de hiç şüphemiz olmadan değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz.”

Miniklerle hatıra fotoğrafı da çektiren Büyükkılıç, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu bin metrekare alanda, hem engelli vatandaşlara engelsiz ortam oluşturuyor hem de normal vatandaşların da burada hizmet almasına fırsat veriyor. Projede voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribün-seyirci izleme alanı, antrenman salonu, bay-bayan wc-duş- soyunma kabinleri ve idari ofisler bulunuyor.