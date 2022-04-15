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Başkan Büyükkılıç Mimar Sinan Sergisi’ni açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından kadim kentin bir evladı olan ve medeniyetin inşasına büyük katkılar sunan Mimar Sinan anısına hazırlanan sergiyi açtı.

KAYSERİ 15.04.2022, 13:52
Başkan Büyükkılıç Mimar Sinan Sergisi’ni açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından kadim kentin bir evladı olan ve medeniyetin inşasına büyük katkılar sunan Mimar Sinan anısına hazırlanan sergiyi açtı.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi atölyelerinde öğrencilerden ve üyelerden oluşan ekip, Mimar Sinan eserlerinden oluşan motifleri işlediler. İşlenen eserler, Mimar Sinan Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi girişinde sergilendi. Belediye girişinde bulunan fuaye alanında açılışı gerçekleşen sergiye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve yönetimi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Güngör ile Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk katıldı. Mimar Sinan Haftası Atölye Çalışmaları Sergisi’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Mimar Sinan’ı anma haftası nedeniyle hatırlanacağı üzere Ağırnas’ta yapılan gerçekten katılımı ve içerisi yüksek bir etkinlikten sonra burada da yine mimar odamızın kıymetli ekibinin yapmış olduğu bir çalışmanın açılışını yapıyoruz. Bu çalışmayı yapan atölyedeki hem hocalarımıza hem öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mimar Sinan’ı anma adına umarım bir şeyler yapılmış olur” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, KAYSERİ’NİN DEĞERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Kayseri’nin bağrından çıkıp, tüm dünyaya örnek olan Mimar Sinan ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Her şeyden önce Kayseri’mizin gururu olan Mimar Sinan’ımızın inşallah hem emelini hem eserlerini geleceğe taşıma, o yönde de gençlerimizi yüreklendirme yolunda çalışmalar sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda Melikgazi Belediyemiz, Talas Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemizin de Mimarlar Odamızla yapmış olduğu değişik kitap çalışmaları da söz konusu, proje yarışma çalışmaları da söz konusu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“MİMAR SİNAN’I HAKKIYLA ANMAK DEMEK ONU DOĞRU ANLAMAK DEMEKTİR”

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Güngör ise “Mimar Sinan’ı, mimarlar, mimarlık öğrencileri, imar alanında hizmet eden herkesle bir arada anıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu buluşmayı bize sağlayan, kendisi ve onun yapıtları. Mimar Sinan’ı hakkıyla anmak demek onu doğru anlamak demektir. Bunun için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak onu iyi anlarsak, doğru anmış, yaptıklarını doğru korumuş, değerlendirmiş oluruz” diye konuştu.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise dünyanın farklı coğrafyalarında farklı eserler bırakan Mimar Sinan’ın eserlerini 4 farklı atölye ile yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program çerçevesinde 15. Dönem Yarışmalar Kitap Tanıtımı da yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu ile birlikte ayrıca kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılan Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması ile Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması kitaplarını inceledi.

Büyükşehir Meclis Salonu’nda Mimar Sinan Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Suphi Saatçi ile söyleşi gerçekleştirildi.

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