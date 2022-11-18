Başkan Büyükkılıç: “Masal diyarı Soğanlı’da muhteşem bir organizasyona imza atılacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların işbirliği ile 19-20 Kasım’da masal diyarı Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yapılacağını, şampiyona sonunda “Anadolu Ateşi” dans gösterisi düzenleneceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin turizm alanında önemli merkezlerinden, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak muhteşem organizasyonlara imza atıyor.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek, turizm cenneti Soğanlı Vadisi’ni turizmin yeni adresi yapıyor. Bölgede tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetler tüm hızıyla sürüyor.

Soğanlı bölgesinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapılırken, bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde Soğanlı Vadisi’nde 19-20 Kasım’da Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Masal diyarı Soğanlı’da bu hafta sonu muhteşem bir organizasyona imza atılacak. Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı Vadimizde geçtiğimiz haftalarda Off-Road yarışlarını gerçekleştirmiş, ülkenin dört bir yanından adrenalin tutkunlarını misafir etmiştik. Şimdi de muhteşem heyecana sahne olacak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi çok sayıda sponsorlar yer alacak” diye konuştu.

19-20 Kasım’da Soğanlı Vadisi’nin Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçıların engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi’nin de şampiyona sonrası gösteri yapacağını ifade etti.

Anadolu Ateşi dans gösterisi de 20 Kasım Pazar saat 17.30’da Soğanlı Vadisi’nde gerçekleşecek.