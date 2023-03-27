Başkan Büyükkılıç: “Kütüphanelerimizi Kayseri’de geleceğe miras bırakıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 59’uncu Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında “Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehri, ilim ve irfan yuvası olmuş ‘Kütüphaneler Şehri’ Kayseri’de özveriyle çalışmaya devam ediyor, kütüphanelerimizi Kayseri’de geleceğe miras bırakıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanan 59’uncu Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Kayserililerin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden istedikleri kadar yararlanmalarını isteyen Başkan Büyükkılıç, ‘okuyan ve okutan’ sloganı ile Kayseri’de kültür hazineleri olan kütüphanelerin geleceğe miras olarak kalacağını ifade etti.

“Kütüphane sayımızı arttırıyoruz”

2023 yılının ilk 3 ayında 700 bin ziyaretçi ağırlandığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayseri, medeniyetinin ve zenginliklerinin değerinin bilinmesi gereken bir kültür şehri. Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerimizde 2023 yılının ilk üç ayında 700 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu güzel şehri daha da güzelleştirmek için insanımızı okumaya, öğrenmeye, kitapları karıştırmaya, hatta kitap kurdu olmaya yönlendirmek gayesiyle, kitapların sarayı olan kütüphaneler açmaya, inşa etmeye ve bunların tefrişatını yapmaya ve içerisini kitaplarla donatmaya devam ettik. Şükürler olsun kütüphane sayımızı ihtiyaçlar ve talepler dairesinde her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz, bunun da meyvelerini alıyoruz” diye konuştu.

10’uncu kütüphane heyecanı

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘En güzel yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar; geleceklerine de güvenle bakarlar’ sözünü kendimize düstur edindik. Kütüphane sayımızı Erkilet Kütüphanemizle 9’a çıkardık. 10’uncusu olan Hacılar ilçemizde açılacak olan Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nin de hazırlıklarını tamamladık. Çocuk Kütüphanemiz ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz içerisine büyük bir İl Halk Kütüphanesi için de gayretlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bin kişilik Merkez Halk Kütüphanesi, 200 kişilik Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, 300 kişilik Sezai Karakoç Kütüphanesi, 300 kişilik Şehir Kütüphanesi, 400 kişilik Beyazşehir Halk Kütüphanesi, 250 kişilik Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, 200 kişilik Argıncık Semt Kütüphanesi, 300 kişilik Mevlana Kütüphanesi ve 9’uncu kütüphane olan 800 kişilik Erkilet Kütüphanemizle 2’nci yuva sıcaklığında yerler inşa ettik. Şehrimizde, 115 bin 212’si basılı kitap, 22 bini elektronik kitap ve 3 bini de sesli kitap olmak üzere toplam 140 bin 212 kitap ile başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.”

Bilginin ve öğrenmenin sonu olmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, mesajında ‘Kayseri’nin tüm kütüphaneleriyle kitapseverlerin hizmetinde olduğunu’ belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle, kütüphanecilerimiz ve kitapseverlerin 59’uncu Kütüphane Haftası’nı kutluyorum” dedi.