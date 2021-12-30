Başkan Büyükkılıç, Kocasinan muhtarlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri ve muhtar toplantılarına Kocasinan ile devam etti. Kocasinan ilçesinde 93 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, kültürümüze bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 2021’de yapılanları değerlendirip, 2022 yılı yatırımlarını da istişare ederek koordinasyonu sağlamak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerini yüz ölçümü itibariyle merkezin en büyük ilçesi Kocasinan ile sürdürdü.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Lifos Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile KCETAŞ, Türk Telekom yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, amaçlarının hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde kurum ve kuruluşlarla birliğin, beraberliğin, bereketin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, yapılan çalışmaların üzerine yenilerini eklemek olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, “Şehrimizi daha mamur, hizmetlerimizi daha kolay ulaşabilir, kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla bizlerin mahallelerde sesleri olan, temsilcisi olan, bizlere yardımcı olan değerli muhtarlarımızla birlikte yılın son günlerinde böyle güzel bir toplantıda bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda muhtarlara seslenerek, “2022’ye esas olacak ve sizlerin beklentilerine cevap verecek şekilde yapmamız gerekenleri, mümkün olduğu kadar tüm muhtarların söz alarak ifade etmelerine fırsat vereceğiz. Biz az konuşacağız, siz çok konuşacaksınız. Biz icraatlarımızla daha çok konuşmayı tercih edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı zedelemeden, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, kültürümüze bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise yüzölçümü itibariyle merkezdeki en büyük ilçe olan Kocasinan hakkında şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bütün ilçelerimizi ziyaret ediyor. Kırsaldakiler bitti, ellerinize emeklerinize sağlık. Allah kolaylıklar versin. Bugün 2022 yatırım programı ile ilgili birebir sizlerle bugün Kocasinan’ımız için yapılacakları istişare edeceğiz. Kocasinan yüzölçümü itibariyle merkezdeki en büyük ilçe belediyesidir. Bir tarafımızda Höbek’ten, Obruk’tan, Amarat’tan başlayıp da Elmalı Düver’e diğer taraftan da Yuvalı, Bayramhacı’ya Himmetdede’ye uzanan çizgide, Nevşehir ile Yozgat ile sınır, kendi içimizde Bünyan ile Özvatan ile sınır, büyükçe bir coğrafyadayız. Kırsal mahallelerimizin tamamında kırsal hüviyetini taşıyan tarım, hayvancılık yapılıyor.”

Toplantı sonrası da konuşan Başkan Büyükkılıç, bir aile meclisi içerisinde muhtarların gönül huzuruyla taleplerini dile getirdiklerini, not alınan taleplerin ve önerilerin takipçisi olacaklarını belirterek, “16 ilçe belediye başkanı ve 1 büyükşehir ağabey anlayışı içerisinde değerli milletvekillerimizle, bakanlarımızla dayanışma içerisinde sosyal ve kültürel yönüyle Kayserimizi daha iyi konuma taşıma amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Alınan kararların, yapılacak çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederken, 2022 yılınızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanı ile birlikte 93 mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi.