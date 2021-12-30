banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ankara'da yılbaşında hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da yılbaşında hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 zam
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Başkan Büyükkılıç, Kocasinan muhtarlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri ve muhtar toplantılarına Kocasinan ile devam etti. Kocasinan ilçesinde 93 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, kültürümüze bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KAYSERİ 30.12.2021, 15:26
Başkan Büyükkılıç, Kocasinan muhtarlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri ve muhtar toplantılarına Kocasinan ile devam etti. Kocasinan ilçesinde 93 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, kültürümüze bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 2021’de yapılanları değerlendirip, 2022 yılı yatırımlarını da istişare ederek koordinasyonu sağlamak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerini yüz ölçümü itibariyle merkezin en büyük ilçesi Kocasinan ile sürdürdü.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Lifos Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile KCETAŞ, Türk Telekom yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, amaçlarının hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde kurum ve kuruluşlarla birliğin, beraberliğin, bereketin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, yapılan çalışmaların üzerine yenilerini eklemek olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, “Şehrimizi daha mamur, hizmetlerimizi daha kolay ulaşabilir, kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla bizlerin mahallelerde sesleri olan, temsilcisi olan, bizlere yardımcı olan değerli muhtarlarımızla birlikte yılın son günlerinde böyle güzel bir toplantıda bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda muhtarlara seslenerek, “2022’ye esas olacak ve sizlerin beklentilerine cevap verecek şekilde yapmamız gerekenleri, mümkün olduğu kadar tüm muhtarların söz alarak ifade etmelerine fırsat vereceğiz. Biz az konuşacağız, siz çok konuşacaksınız. Biz icraatlarımızla daha çok konuşmayı tercih edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı zedelemeden, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, kültürümüze bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise yüzölçümü itibariyle merkezdeki en büyük ilçe olan Kocasinan hakkında şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bütün ilçelerimizi ziyaret ediyor. Kırsaldakiler bitti, ellerinize emeklerinize sağlık. Allah kolaylıklar versin. Bugün 2022 yatırım programı ile ilgili birebir sizlerle bugün Kocasinan’ımız için yapılacakları istişare edeceğiz. Kocasinan yüzölçümü itibariyle merkezdeki en büyük ilçe belediyesidir. Bir tarafımızda Höbek’ten, Obruk’tan, Amarat’tan başlayıp da Elmalı Düver’e diğer taraftan da Yuvalı, Bayramhacı’ya Himmetdede’ye uzanan çizgide, Nevşehir ile Yozgat ile sınır, kendi içimizde Bünyan ile Özvatan ile sınır, büyükçe bir coğrafyadayız. Kırsal mahallelerimizin tamamında kırsal hüviyetini taşıyan tarım, hayvancılık yapılıyor.”

Toplantı sonrası da konuşan Başkan Büyükkılıç, bir aile meclisi içerisinde muhtarların gönül huzuruyla taleplerini dile getirdiklerini, not alınan taleplerin ve önerilerin takipçisi olacaklarını belirterek, “16 ilçe belediye başkanı ve 1 büyükşehir ağabey anlayışı içerisinde değerli milletvekillerimizle, bakanlarımızla dayanışma içerisinde sosyal ve kültürel yönüyle Kayserimizi daha iyi konuma taşıma amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Alınan kararların, yapılacak çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederken, 2022 yılınızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanı ile birlikte 93 mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8