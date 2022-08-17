Başkan Büyükkılıç: "Kayseri’yi en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, “Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz” dedi.

Kayseri’yi turizm şehri yapma yolunda projeler üretip, yatırımlar gerçekleştirerek şehrin turizmine katkı sunan Başkan Büyükkılıç, turizm alanında yapılan toplantı ve etkinlikleri de takip ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürebilir bir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması gibi hedefler doğrultusunda kurulan Kayseri İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na katılan Büyükkılıç, Kayseri’deki doğal, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti;

“Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapmak ve şehrimizdeki doğal, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele verip çalışıyoruz. Bu doğrultuda ajansımız aracılığı ile Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ve turizm ile ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizin tanıtımı için yapacağımız çalışmaları değerlendirme adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 6 bin yıllık kadim geçmişi ve sahip olduğu turizm potansiyeli ile şehrimizi bir turizm merkezi yapma gayretindeyiz. Kayseri inşallah bir turizm merkezi olacak.”