banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin gücüne güç katacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak, “Kendisine başarının yakıştığı Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine renk, özelliğine çeşit katacağız. Daha büyük başarılara imza atmak için milli heyecan ve ruhla daha çok çalışacağız” dedi.

KAYSERİ 30.12.2021, 12:17
Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin gücüne güç katacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak, “Kendisine başarının yakıştığı Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine renk, özelliğine çeşit katacağız. Daha büyük başarılara imza atmak için milli heyecan ve ruhla daha çok çalışacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının başta Kayseri ve Türkiye olmak üzere tüm dünyaya yenilik ve esenlikler getirmesi temennisinde bulunarak, yeni yılı tebrik etti. Yeni yıl mesajında 2021 yılının dolu dolu hizmetlerle geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten vizyon projelere kadar hemen her alanda, gerek merkezde gerekse kırsalda el değmedik yer bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılını pandemiye rağmen verimli ve dolu dolu hizmetlerle geride bıraktıklarını vurgulayarak, “2021 yılı içerisinde pandemi nedeniyle kısmi ve tam kapanma gerçekleşen kısıtlamaları fırsata çevirerek yollarımızı yaptık, altyapı hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Pandemi bize bahane değildir, ‘Vatandaşlarımız evindeyse bizler hizmetteyiz’ dedik. Uzaktan eğitim ve etkinlik faaliyetlerimizi hemşehrilerimizin evine getirdik. Bu süreçte kurum ve kuruluşlarımıza destek olduk, ne gerekiyorsa yardımda bulunduk. 2021’de ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten büyüklü küçüklü projelere kadar hemen her alanda, hem kırsal bölgelerde hem de merkezde adeta el değmedik bir yer, ulaşmadık bir vatandaş bırakmadık, bu konuda azami özen ve özveri gösterdik” diye konuştu.

2021 yılını ödüllerle tamamladıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu süreçte yaptığımız hizmetlerden dolayı ödüllere layık görüldük. Teşekkür ettik, teşekkür aldık. Gençlerle dost olduk, genç dostu belediye seçildik, ödüllendirildik, çevreyi gözettik, çevreci belediye olduk, dereceye girdik, turizme eğildik, kayak merkezimiz sayesinde ödül aldık, pandemide taşın altına elimizi koyduk, pandemi dönemindeki örnek çalışmalarımız ile halkımızın teveccühü ve gayretli belediye çalışanlarımız sayesinde yılın belediye başkanı seçildik, verimlilik konusundaki çalışmalarımız ve gayretlerimiz ile de Türkiye’de ilk üçte yer alma başarısını göstererek ödül aldık, tarihimize sahip çıktık, jüri özel ödülünü kazandık. Türkiye Belediyeler Birliği ‘Müze Özendirme Yarışması’nda, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldük. Şükürler olsun 2021 yılını ödüllü hizmetlerle dolu bir yıl olarak geçirdik ve 2021’i de böyle anacağız. Geçmişimizden güç ve ilham alarak geleceğe yürüyeceğiz. 2022’de de umuyorum ki daha üst düzey bir performans göstererek, kendisine başarının yakıştığı Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine renk, özelliğine çeşit katacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunduğu mesajında, yeni yılda da yine kendilerini hummalı çalışmaların beklediğini belirtti. Şehre yenilik katacak, daha konforlu, daha huzurlu bir kent olacak projelere imza atacaklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“2022 yılı başta şehrimiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya yenilik ve esenlikler getirsin. Yenilenmeye, tazelenmeye, esenlik içerisinde olmaya her zaman ihtiyacımız var. Bu gereksinimlerden hareketle şehrimize yenilik katacak, şehir algımızı tazeleyecek, huzurlu, mutlu ve esenlik içerisinde yaşamaya ortam sunacak hummalı çalışmalarımız bizi beklemektedir. İnşallah Kayseri’mizi geleceğe taşıyacak, büyükşehirlerin konforunu yaşatacak ancak sıkıntılarını yaşatmayacak bir şehir haline dönüştürmek için hamlelerimizi bir bir yapacağız. Bu duygu, düşünce ve temennilerle yeni yılımız vatanımıza, milletimize, şehrimize, hemşehrimize hayırlar, barış, huzur ve bolluk getirsin diyor, 2021 yılında şehadete yürüyen şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8