Başkan Büyükkılıç: "Kayserimiz ile ilgili beklentilerimizi, taleplerimizi cumhurbaşkanımıza sunduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki toplantıyı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserililere selamlarını getirdiğini belirterek, “Birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuzda aşamayacağımız hiçbir sorun da, konu da yok. Yeter ki halkın iradesine saygı duyalım, halk ile birlikte hareket edelim” dedi.

Tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen toplantıyı ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasa çıkmasını sağladığı için, hem de iade-i itibar mantığında rahmetli Menderes ve onun dava arkadaşlarını, devlet adamlarımızın itibarını iade ettiği için minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, o hüzünlü adanın, demokrasi ve özgürlükler adasına çevrildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca kamuoyunda Yassıada, Yaslıada diye bilinen Menderes ve yol arkadaşlarının yargılandığı, idam kararlarının verildiği o hüzünlü adada bugünün ruhuna uygun, demokrasi ve insanların hoşgörüsünü sağlayacak olan bir ortamı sağladığı için, orayı bu hale getirdiği için ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletin sesi olmak böyle bir duygu ve düşünce, tüm hemşehrilerimin fırsat bulurlarsa gidip görmelerini tavsiye ediyorum. Orası bir ada ama orada her türlü imkân var. Hem oraları görmeleri, hem oradaki yapılanları ibret vesikası olarak izlemeleri, hem de rahmetli Menderes ve dava arkadaşlarına Fatiha okumalarını buradan belirtmek istiyorum. Menderes’e ve yol arkadaşına Allah’tan rahmet diliyorum, elbette demokrasi bizim olmazsa olmazımızdır, bunu gölgelemek isteyen, halkın iradesiyle gelemeyen güçlerin başka imkânları istismar ederek demokrasiyi yok saymalarını da izah edilir bir şey olarak göremiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin korunduğunda aşılamayacak hiçbir sorun ve konu olmayacağını, halkın iradesine saygı duyup, halk ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Başka mecralardan medet ummayalım. Hakk’a ve halka güvenen Allah’ın izniyle yolda kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini de değerlendiren ve Erdoğan’ın tüm Kayserililere selam gönderdiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik, Kayserimize selamlarını gönderdi, bu arada Özhaseki bakanımın da selamını iletmeden geçemem, kısacası yola devam. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, dinimize sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’yi çok sevdiğini ve kendisine herhangi bir talep ve beklentilerinin olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kayserimiz ile ilgili şüphesiz beklentilerimizi, taleplerimizi, ne oluyor, ne bitiyor onları sordu, biz de kendisine ifade ettik, çok şükür ciddi manada bir sıkıntımız yok, elbette o Kayseri’yi seviyor, biz de Kayserililer olarak onu seviyoruz. İşi gücü rast gelsin. Malumunuz o adanın yapılmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Rıfat Beyin de çok büyük katkıları oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla o yükü çekti, o da oradaydı. Kayseri bir başka güzel, Kayserililer ayrı bir güzel. Kayserili olmak, Kayseri’ye sahip çıkmak, aidiyet duygusu ile hareket etmek, ‘bu şehir, benim şehrim’ demek herkese nasip olmaz. Bu şehri sahiplenmeliyiz.”