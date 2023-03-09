Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever İlbasmış ailesi tarafından yaptırılacak sağlık ocağının temel atma törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz her yerde hayırseverlerimizle, yardımseverliği ile anılıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever İlbasmış ailesi tarafından Kocasinan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katıldı. Deprem sürecinin ardından normalleşme sürecine yönelik katkı sağlama yönünde milletçe çabaların sürdüğüne işaret eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Başta Kahramanmaraş’ımız olmak üzere 11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen bu tablodan dolayı milletimizin başı sağ olsun. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol ve dava arkadaşlarıyla bu yaraları sarma yönünde gayret gösterdiğini görüyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler de teşkilatlarımızla birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle başta Kahramanmaraş’ımız ve ilçeleri olmak üzere tüm illerimize desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverleriyle anıldığını vurgulayarak, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, her yerde Kayseri’miz, hayırseverlerimizle, yardımseverliği ile ilgili anılıyor. İnşallah şehrimize layık olur, bu şehrimizin temsilcileri olma yönünde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ederiz” dedi. Başkan Büyükkılıç öte yandan Kayserililerden bölgeye gıda, temizlik ve giyim konusunda desteklerin esirgenmemesi talebinde bulundu.

Kayseri’nin bu ülkenin adeta mayası olduğunu belirten Büyükkılıç, “Kayseri kendisinden hep olumlu olarak bahsettiriyor. Kayseri her zaman birliğin, beraberliğin, ülkenin adeta harcı, mayası olmuş, devletinin, vatanının, milletinin, devlet yöneticilerinin yanında yer almış bir şehirdir. O açıdan bölgede bize ihtiyacı olan kardeşlerimizin elinden tutmayı görev bilelim, birbirimizi teşvik edelim” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Şehir Hastanesi gibi bir değeri Kayseri’mize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Fedakâr sağlık çalışanlarımıza dün de bugün de yarın da yaptıkları, yapacakları hizmetler için bir doktor ağabeyleri olarak özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde yaraları saran herkese teşekkür eden Büyükkılıç, “Deprem vesilesiyle Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Borsamız, organize sanayilerimiz, hayırsever iş adamlarımız, siyasi kuruluşlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, Kızılay’ımız, AFAD’ımız, diğer kuruluşlarımız el ele, gönül gönüle vermek suretiyle yara sarma konusunda gayretlerinden dolayı her bir kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu dönem yan yana, can cana durma, dayanışma dönemidir” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, “Biz insanlara hizmet için varız. Biz sizlere layık olmak, dualarınızı almak için varız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu güzel üç ayların içerisinde hayırseverliği ile meşhur olan Kayseri’ye böyle bir yatırımı hayata geçiren gururumuz olan İlbasmış ailesini tebrik ediyorum. Yüksel ağabeyimizin ismini taşıyacağı bu güzel sağlık ocağının onun ismine layık hizmet edeceğine vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da Sağlık Ocağı’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Sağlık merkezimizin temelini atacağız. Temeli atmamıza vesile olan hayırseverimize teşekkür etmek istiyorum. Yaptıkları iş toplumumuz için çok faydalı, çok önem arz eden bir iş. İnşallah yakın bir zamanda hizmete girecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Hasan İlbasmış ise "Mahalle sakinlerimize hayırlı olur inşallah. Şehir Hastaneleri’nin önemini pandemide daha iyi anladık. Buraya aile büyüklerimizin destekleriyle Sağlık Ocağı yaptırmaya karar verdik. Mahallemize, şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kurban kesimi ve duaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.