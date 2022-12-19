Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahinbey Belediyesi öncülüğünde Kayseri’de eğitim gören Gaziantepli öğrenciler ile buluştu. Öğrencilerle halay çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri türküsü Gesi Bağları’nı da söyledi.

Özel bir salonda gerçekleşen buluşmada Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantepli öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki belediyecilik hizmetleri ve gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, buluşmada, Kayseri’deki belediyecilik faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek, uzun soluklu belediye ve siyasi hizmetler gerçekleştirdiğini kaydetti. Büyükkılıç, öğrencilere seslendiği buluşmada tavsiyelerde bulunarak, kendilerini geliştirmelerini önerdi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere birden fazla dil öğrenmeleri gerektiğini ve çok yönlü olarak kendilerini donanımlı hale getirmelerini de öğütleyerek, ’Araştırmacı olun’ dedi. Değerlerine sahip çıkan gençlik vurgusu yapan Büyükkılıç, “Bizim üzerimize ne düşüyorsa, gerek sosyal, gerek spor tesislerimizde gerekse yeme içme mekânlarımızda size her zaman ayrıcalık ve avantaj sağlayacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Allah sizin gibi değerlerine sahip çıkan yavrularımızın sayısını artırsın” diye konuştu.

Buluşmada söz alan Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Başkan Büyükkılıç’ın her gün 9 kilometre yol yürüdüğüne değinerek, programa katılımlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Tahmazoğlu ayrıca, belediyecilik anlamında Kayseri’yi örnek aldıklarını ve Başkan Büyükkılıç’ın uzun süredir belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapmış çok tecrübeli bir insan olduğunu dile getirerek, “Biz aslında belediyecilik anlamında Kayseri’yi taklit ediyoruz, Kayseri, Konya bizim gıpta ile baktığımız şehirler. Onların peşinden yetişmeye çalışıyoruz, Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu. Gençler de Başkan Büyükkılıç’a, öğrenci dostu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç, öğrenciler tarafından Gaziantep yöresine ait türkülerin seslendirildiği mini konseri dinledi. Büyükkılıç, konser içerisinde Kayseri türküsü olan Gesi Bağları’nı seslendirerek öğrencilerin etkinliğine ortak oldu.

Ayrıca öğrencilerle halay çeken Büyükkılıç, buluşma sonunda günün anısına toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.