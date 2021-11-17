banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı’nın dördüncüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm Kayserilileri önceki yıllar gibi aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti.

KAYSERİ 17.11.2021, 11:52
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Kitap Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı’nın dördüncüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm Kayserilileri önceki yıllar gibi aynı coşku ve heyecanla kitap fuarına davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat çalışmaları kapsamında son süreçte açılan kütüphaneler ve etkinliklerle Kayseri’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı yüzlerce şair, yazar, sanatçı ve yayın evini kitapseverlerle buluşturacak. Önceki yıllarda Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan ve alanında örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi 4. Kayseri Kitap Fuarı, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Hazırlıklarımızı tamamladık. 270’den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200’ün üzerinde yayın evimizin iş birliği ile daha önce 800 bin civarında ziyaretçi tarafından ziyaret edilen fuarımızda yine milyona yakın ziyaretçimizi beklediğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Kitap Fuarı’na katılım için her türlü kolaylığın sağlanacağı, taşıma yönünde destek olunacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Pandemi koşullarını göz ardı etmeden, kitapsever dostlarımızın aşılarını ihmal etmeyeceğini de hatırlatmak istiyorum. Kayseri okuyan şehir, Kayseri makarr-ı ulema diye bilinen âlimler şehri. Kayseri’mizdeki kütüphanelerimizle, kitaplarımızla, elektronik kitaplarımızla, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin civarında orta öğretim öğrencisiyle kitapla ilgili olmazsa olmaz olarak gördüğümüz çalışmaları kamuoyu bilmekte. Bütün bunların yanında tüm Kayserili hemşerilerimizi okuma açısından kitapseverlik açısından adeta birbirleri ile yarışmaları yönünde bu sürece dâhil ve davet etmek istiyoruz. Her türlü kolaylıklar sağlanacak, taşıma yönünde destek olunacak. Vatandaşlarımızın inşallah bu kitap fuarından yararlanması sağlanacak.”

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri yine aynı coşku ve heyecanla kitapseverlerle yazarları buluşturacak olan Kayseri Kitap Fuarı’na davet ederek, “Bu fuarımıza şimdiden heyecanla gençlerimizi, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı beklerken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yazarlarımıza da şimdiden hoş geldiniz diyorum” dedi. 3-12 Aralık günleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan 4’üncü Kitap Fuarı’nda 270’den fazla yazar, 200’ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedeflenerek, önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması bekleniyor. Bu kapsamda, divan edebiyatının ustalarından yazar Hayati İnanç, Kitap Fuarı’nda 3, 6 ve 11 Aralık günlerinde sevenleriyle buluşacak. Ayrıca, Terör ve Güvenlik Uzmanı yazar Mete Yarar 3-11 Aralık’ta, şair, sanatçı Ahmet Selçuk İlkan 3 Aralık’ta, gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut 3, 4 Aralık’ta kum sanatı sanatçısı, yazar Tarkan Köylü 3, 4 ve 5 Aralık’ta, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 3 Aralık’ta, Dr. Ramazan Kurtoğlu 4 Aralık’ta, Prof. Dr. Serhat Fındık, yazar Bekir Develi ile gazeteci, yazar Murat Akan ile yazar Sıktı Aslanhan 5 Aralık’ta, şair, yazar Serdar Tuncer 8 Aralık’ta, yazar Alişan Kapaklıkaya 10 Aralık’ta, televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal 11 Aralık’ta, televizyon sunucusu Pelin Çift, aile terapisti, yazar Serhat Yabancı, yazar Tolga Akpınar, yazar Sinan Yağmur ile yazar Erhan Altunay ise 12 Aralık’ta 4’üncü Kayseri Kitap Fuarı’nda Kayserililerle bir araya gelecek.

Yüzlerce şair, yazar ve sanatçının katılacağı fuarda, Kayserili yazarlar için de stantlar açılacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6