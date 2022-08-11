Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

İstişare toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, dernek yönetimi ile üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dernek üyeleri ile istişare toplantısında buluşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızın yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, el ele vermek suretiyle, Valimizin de gerçekten hem gayreti hem iyi niyeti hem de heyecanlı çalışmalarıyla daha potansiyelize olmak suretiyle hizmet ediyoruz. Ayrıca değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla el ele vererek şehrimizi daha iyi noktaya, 2023’e olan hedefimizi inşallah daha da güçlendirmeye özen göstererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında Türkiye ve Kayseri’ye yapılan yatırım ve hizmetlerden bahsederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’yi teşrifleri sırasındaki verdiği müjde ve attığı temelle birlikte inşallah hızlı tren de Kayseri’ye en yakın zamanda gelecek. Şuanda teknik meseleler hallediliyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de Kayseri’nin huzur şehri olduğunu dile getirerek, “İnsanlığın meselelerine hassasiyet gösteren bir topluma sahibiz. Böyle bir kültürümüz var. Nitekim bu konuda Kayseri’de çok canlı bir STK yapılanması var. Çok güzel çalışmalar var. Kayseri halkından daima ümit varım” şeklinde konuşurken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise “Bizi bir araya getiren Ahmet başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

STK temsilcilerinin talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.