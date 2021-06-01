Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ile sosyal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri’nde bu zamana kadar 110 bin gence hizmet verdiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir kurumu olan ve kurulduğu günden bugüne kadar pek çok farklı alanda vatandaşa doğrudan hizmet ulaştıran, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşekkülü KAYMEK A.Ş., yeni nesillerin daha iyi ve donanımlı yetişmesini amaçlarken, bu konuda da uygulamaya koyduğu ‘Gençlik Merkezleri Projesi’ sayesinde Kayseri’nin en büyük eğitim organizasyonlarından birine dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KAYMEK’in gönül belediyeciliği anlayışıyla yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ile gençlerin nitelikli insan olmalarını desteklediğini belirtti. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin gençleri sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmayı, bununla birlikte şehrin eğitim seviyesini yükseltip şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmeyi ilke edindiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Eğitim, kurs ve sosyal etkinlik konularında üstlendiği görev ile sosyal ve gönül belediyeciliğinin adeta sembolü haline geldi. KAYMEK, Gençlik Merkezlerimiz ile akademik dersler, etüt ve deneme sınavları, rehberlik, kulüp faaliyetleri, sosyal farkındalık projeleri ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4.sınıftan itibaren tüm ara sınıflarda ders takviyeleri ile 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun gruplarda LGS, YKS kursları düzenleniyor. Gençlik Merkezleri’nde şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına Türkçe, Matematik başta olmak üzere Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi branş derslerinin yanı sıra değerler eğitimi, akıl oyunları ve sanat, spor, bilim, teknoloji gibi konuların da ele alındığı kulüp faaliyetleri yer alıyor.”

Büyükkılıç, şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerini olumlu yönde geliştirmelerini hedefleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin, Kayseri’de her ilçede bulunan modern tesisleri ve donanımlı eğitimcileri ile hizmetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.