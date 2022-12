Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri’ne devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri çerçevesinde Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim için çok önemli, çok anlamlı, çok değerlisiniz. Sevgili gençlerimiz, geleceğimizsiniz. Her şeyimizsiniz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile projelerini bir bir hayata geçirirken, farklı okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu çerçevede okul girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri’ne katılarak, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İlk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen, öğretmenlere istek ve düşüncelerini soran Büyükkılıç, eğitim öğretim hayatında kolaylıklar dileyerek, “Sizlere layık olma yolunda gayret ediyoruz” dedi. Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ile ‘biz’ kültürü anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Allah’a şükürler olsun, Türkiye’de 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu” dedi. Soru cevap şeklinde öğrencilerle sohbet havasında onlara tecrübelerini aktaran Başkan Büyükkılıç, bir öğrenciye saat hediye etti. Büyükkılıç, başta cep telefonu olmak üzere dijital bağımlılığın insan sağlığına zararlı etkilerinden söz ederek, öğrencilere teknolojinin sağladığı imkânları doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, gençlere özellikle kitap okumalarını önerdi.

“Kayseri’miz bizim göz bebeğimiz”

Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerine de dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayseri’miz bizim göz bebeğimiz. Selçuklu’yuz, Osmanlı’yız, Cumhuriyet’iz. Elbette ki herkes doğduğu yeri sever ama Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk zamanında da Kayseri’miz güvenli bir liman olarak değerlendirilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne alternatif, Kurtuluş Savaşı mücadele sürecinde, akla gelen ikinci şehir Ankara’mızdan sonra Kayseri olmuş” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, tarih öğrenmenin önemine işaret ederek, öğrencilere Milli Mücadele Müzesi’nin gezdirilmesi ve misafir edilmesi talimatı verdi. Kayseri’nin kadim medeniyetler şehri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi, Selçuklu Müzesi gibi tarihi mekânlar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tesislerinin gençlerin emrinde olduğunu belirterek, “Sizler bizim için çok önemli, çok anlamlı, çok değerlisiniz sevgili gençlerimiz geleceğimizsiniz. Her şeyimizsiniz” dedi. Büyükkılıç, Kayseri ile karakterize olmuş tarihi yapılar ve önemli çalışmalarla ilgili öğrencilere soru sordu. Cevap veren bir öğrenciye saat hediye eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilere kentin kültürel mirası ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmetten hizmete koştuklarını, merkezde ve taşrada aynı gayretle çalıştıklarını ifade ederek, Kayseri’nin medeniyetler şehri olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç; “Kentimizin her yeri ayrı güzel, medeniyetler şehri Kayseri’miz. Medeniyet kültür ile olur. Medeniyet gastronomi dediğimiz yeme içme mekânlarıyla ya da değerleri ile olur. Medeniyet görgüyü getirir. Medeniyet ufuk açar. Her medeniyetin kendine yönelik özellikleri vardır. Bizler işte bu medeniyetler şehrini sizlere yakışır şekilde hem geliştiriyoruz, hem de tanıtmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerinden bahseden Büyükkılıç; “Soğanlı Vadisi gibi güzel değerlerimiz var. Yeşilhisar’da, Soğanlı Vadisi’nde balon turizmini başlattık, şehrimizi seviyoruz. Elbette ki zenginlikler şehrini daha zengin hale getirebilmek için turizm odaklı, alternatifler oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Beş tane üniversitesi olan bir şehirdesiniz. Eğitim çok çok önemli. Geçmişten bu yana gelen şehrimiz, Makarr-ı Ulema, alimler şehri olarak bilinir. Belki farkında değilsiniz, Osmanlı’nın eğitim politikasını uyarlayan Davud El Kayseri diye bir hemşehrimiz var, biz böyle bir ecdadın torunlarıyız” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin Erciyes Kayak Merkezi’nin önemini anlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Böyle güzel şehrimizin en önemli projelerinden birisi Erciyes Kayak Merkezi. Erciyesi’miz adeta gelinliğini giydi. Gelin adayı bir hanımefendi gibi orada pırıl pırıl bembeyaz duruyor. 19 mekanik tesis var. Her yere rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Neredeyse zirveye yaklaşıyorsunuz. 40 tane pisti var. 130 kilometrede toplam pistlerin uzunluğu var. Türkiye’de ulusal ve uluslararası standartta Erciyes Kayak Merkezi kadar önemli bir tane daha kayak merkezi yok. Haseki bakanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Böyle değerli eseri şehrimize kazandırdığı için. İnsanların hayırlısı hizmet edendir. İnsanların birbirinin kıymet bilmesi ve sahip çıkması elbette ki bizim olmazsa olmazımız. Hizmetten hizmete koşuyor, merkezde taşrada aynı gayretle çalışıyoruz. İhya ve imar etmeye devam ediyoruz.”

Kayseri’nin üretim ve ihracat potansiyeli ile savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atımlardan bahseden Büyükkılıç; “Kendi kendimize yetmemiz lazım. Bunu sağlayacak olan geleceğimiz olan siz sevgili yavrularımızsınız. Teknofest gençliği diye nitelendirdiğimiz siz gençlerimizsiniz. Teknolojiyi önemseyecek, kendinizi yetiştireceksiniz” ifadelerini kullandı. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, programda gençlere zenginlikler şehri Kayseri’yi tüm yönleriyle anlattı. Kariyer günlerinde konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise ‘geleceğimizsiniz’ diye seslendiği gençlere “Sizler bizim geleceğimizi emanet ettiğimiz, istiklalimizi emanet ettiğimiz gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz, bayrağımız, bizim türkümüz, bizim ülkemizsiniz. Şimdi sizler burada kiminle berabersiniz biliyor musunuz, bu şehrin, bu ülkenin medar-ı iftiharı olan, yürüdüğümüz yollarda, yürüdüğümüz caddelerde emeği olan bir tecrübe ile berabersiniz” diyerek Başkan Büyükkılıç’ın paylaştığı tecrübeleri öğrencilerin iyi dinlemesini rica etti ve bu tecrübelerin kendilerine yol ve ışık olacağını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, kariyer günleri ziyaretinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.