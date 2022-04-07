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Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri’ne Bünyan’da devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri bünyesinde Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşarak, tecrübelerini paylaştı. Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, öğrenciler tarafından alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı.

KAYSERİ 07.04.2022, 14:45
Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri’ne Bünyan’da devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri bünyesinde Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşarak, tecrübelerini paylaştı. Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, öğrenciler tarafından alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile projelerini bir bir hayata geçirirken, okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç’a Kariyer Günleri programında Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı da eşlik etti. Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Yeter ki elinizdeki sihirli aletleri yerli yerince kullanmasını bilin. Teknolojiye hükmeden olun, teknolojinin hükmettiği kişi ve kesim olmayın. Teknoloji güzel bir alet, dijitalizasyon güzel bir araç çağımızda, Bize yakışan dijitalizasyona bizim hükmetmemiz. Köprü görevi görmemiz lazım. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Biz köksüz bir ağaç değiliz, ulu çınarız Allah’ın izniyle. Bu millet böyle bir millet” diye konuştu. Kayseri’nin âlimler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Bu güzel şehrin 5 üniversitesi var, 80 bin öğrencisi var, 300 binin üzerinde de ortaöğrenim öğrencisi var. Böyle genç bir potansiyel ve genç bir nüfus var. Geleceğimiz olan canlarımız var. Bizim gençlerimizi dinlememiz lazım. Onlara mutlaka fırsat vermemiz lazım. Zamanın teknolojik imkânlarıyla onları buluşturmamız lazım. Yarışta bende varım diyorsa, ona o fırsatı sağlamamız lazım. O anlayış içerisinde sizlere sahip çıkma duygusuyla hareket etmemiz lazım. Çünkü sizler sadece kendinizin, ailenizin, şehrinizin, ülkenizin değil, insanlığın inşallah aydınlatıcısı olacaksınız, olmalısınız.”

Başkan Büyükkılıç, gençlere Kayseri’yi sahiplenmelerini ifade ederek, “Biz işte bu aidiyet duygusu açısından şehrimizi sizlere layık olacak şekilde hazırlama mecburiyetindeyiz. Göğsümüzü gere gere ‘Ben Kayseriliyim, Kayseri’de yaşıyorum, Kayseri gibi şehir yok’ diyebilmeliyiz. Bunu dedirttirmek için de mümkün olduğu kadar hepimiz çaba göstermeliyiz. Bulunduğumuz konumlar insanlara hizmet makamıdır. Böyle değerlendirmemiz lazım. Kayserimiz Allah’a şükürler olsun iyi bir noktaya doğru gidiyor. Yeter mi, yetmez. Mesela 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir yatırım oranı itibariyle en çok pay ayıran bir şehir olarak birinci sıraya oturmuş. Allah’a şükürler olsun uyum kültürü içerisinde bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Kaynaklarımızı israf etmeden, 1,5 milyon hemşerimizin hepsini bağrımıza basarak, önce insan diyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, gençlere nasihatlerde bulunarak, “Önce öğrenciliğinizin gereğini yapacaksınız, donanımlı, eğitimli olacaksınız, yabancı dili birkaç tane öğreneceksiniz, ne olursa olsun bir ayrıntınız olacak. Bu anlayış içerisinde yolunuza devam edeceksiniz” diyerek, öğrencilere başarılar diledi. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, taleplerini de not alarak, gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Kendisinin sorduğu sorulara doğru cevap veren öğrencilere akıllı saat hediye eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirirken, program sonunda Büyükkılıç’a isminin yazısının dokunduğu minik Bünyan halısı hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret ederken, okul girişinde öğrenciler tarafından heyecanla, alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Burada gençlere seslenen Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, dinimize bağlı, şehrimizi, ülkemizi geleceğe nasıl taşırızın kaygısını güden inşallah nesiller olacağınıza inanıyoruz. Devletimizin destekleriyle, belediyemizin katkılarıyla üzerimize ne düşüyorsa bizim görevimizdir. Bizleri teşekkür eden davet ettiniz, asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle hizmetleri bizlere yapma fırsatını veren büyüklerinize, dualarınız, gayretleriniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri alnınızdan, gözlerinizden öpüyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler de Büyükşehir Belediyesi’nin okul içerisinde çevre düzenlemesi yapmasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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