Başkan Büyükkılıç ’Kariyer Günleri’nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kapıda okulun voleybol takımı öğrencileri tarafından ‘Memduh Başkan Oley’ sloganları ve ‘Sayın Başkanım Hoş geldiniz’ dövizleri ile coşkuyla karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Melikgazi ilçesindeki Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Büyükkılıç, öğrencilere Yukatel Kayserispor atkısı hediye etti. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek, sıcak ilgilerine teşekkür etti. Öğretmenlere istek ve taleplerini soran Büyükkılıç, kolaylıklar dilerken, okuldaki kadın personellerin ve kadın öğretmenlerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Büyükkılıç, kadınları sadece 1 gün anan bir anlayışta olmadıklarını belirterek, “Her günü onlar için anlamlı buluyoruz. İnancımızın, kültürümüzün verdiği değerlerle birlikte, Hunat Hatunların, Gevher Nesibe Sultanların, Fatma Baciyan gibi teşkilatçılığı 800 yıl önce hayata geçirmiş olan bir anlayış ile biz hanımefendilere, kadınlarımıza, saygıda, sevgide, muhabbette ve duada kusur etmeyiz. Onları biz her gün anarız, onlar bizim başımızın tacıdır. Hele öğretmenlerimiz olmazsa olmazımız, eli öpülesi öğretmenlerimiz diye söze başlarız, bizleri ve bizden sonraki nesilleri yetiştiren, yetiştirecek olan sizlersiniz” diye konuştu. Daha sonra konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, gençlerle keyifli ve samimi ortamda bir söyleşi gerçekleştirdi. Burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Sevgili gençler amacımız sizlerle birlikte olmaktır. Vatanımıza bayrağımıza sahip çıkarak daima hedef ileri diyerek, ileriye doğru önümüze, işimize bakacağız ve inşallah insanlığa hizmet edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırıma en fazla pay ayıran büyükşehir olarak ödül aldığını hatırlatarak, “Biz elhamdülillah sizlere hizmet etmeye çalışan, kimsesizin kimsesi olmaya çalışan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan, herkesi bağrımıza basarak, kucaklayarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi olarak gece demeden gündüz demeden koşuyor, koşturuyoruz” diye konuştu. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, “Buradan yabancı dili öğrenerek çıkacaksınız. Buradan yarışta ‘ben de varım’ diyerek çıkacaksınız. Haset ederek değil, başkasının aleyhinde konuşarak değil, yanlış ifadelerle değil daima çalışkanlığımızla, dürüstlüğümüzle, yaşantımızla örnek olarak çıkacaksınız. Bunu yaparsak zaten sorun kalmaz. Siz bir adım daha ileri olacaksınız. Dijitalize bir dönemdeyiz. Sizin gibi sevgili gençlerimizi değişik harflere sığdırmaya çalışanlar var ama siz Teknofest gençliği olmalısınız. Teknolojiyi adeta içselleştirmelisiniz” ifadelerini kullandı. Öğrencilere Kayseri’de kaç üniversite bulunduğunu soran ve doğru cevap veren bir öğrenciye saat hediye eden Başkan Büyükkılıç, “Amacımız bu şehrin bir üniversiteler şehri olduğunu, bu şehrin 80 bin üniversite öğrencisine sahip olduğunu, bu şehrin genç şehri, öğrenci şehri, genç dostu bir şehir olduğunu vurgulamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almışız, 8 tane ödülün birisi genç dostu şehir olarak, öğrenci dostu şehir olarak almışız. Bunu hak ederek almışız, öyleyse bizim bunu paylaşmamız lazım” şeklinde konuştu. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Başkan Büyükkılıç, Sultan Alparslan liderliğinde Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt’e gitmek isteyen öğrencileri de kırmayarak, destek sözü verdi.

Öğrencileri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Alanyaspor maçına ücretsiz davet eden Başkan Büyükkılıç’a program sonunda Kariyer Günleri’ne desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Büyükkılıç’ı okula veda ederken de yine öğrenciler ‘Memduh Başkan Oley’ sloganları ile uğurladı. Büyükkılıç’a, Kariyer Günleri etkinliğinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.