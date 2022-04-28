Başkan Büyükkılıç Kadir Gecesi’nin bereketini vatandaşlarla yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Mithatpaşa Mahallesi’nde binlerce vatandaşın katıldığı iftar programına katılarak, Kadir Gecesi’nin bereketini hep birlikte yaşadı.

Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi’nde düzenlediği ve binlerce vatandaşın katıldığı iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti.

“KAYSERİ’MİZ BİR BAŞKA GÜZEL”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “2 yıllık bir aradan sonra böyle tabloları özledik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın ve sağlığımızı da elimizden almasın. Bayramlarına da huzur içerisinde eriştirsin. Kayseri’miz bir başka güzel, burada manevi bir iklim var, teravihler kıldık, iftarlar yaptık, sahurlara kalktık, Mevla’m bayramlara eriştirecek” dedi.

Büyükkılıç, 16 ilçeyi de bağrına bastığını vurgulayarak, “Hiçbirini ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her biriyle el ele kol kola gönül gönüle belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın arasında bulunuyoruz. Hem onların iftarında, sahurunda yer almak hem de onların taleplerini hayatını geçirmek, beklentilerine cevap vermek amacımızdır” diye konuştu.

Bir doktor başkan olarak Kayseri’de vaka sayısının 9 ila 10 civarında olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, açıklamasında “Temennimiz sıfır olmasıdır, o da inşallah olur. Bir vaka da olsa onun karşımıza çıkmasını göz ardı etmemeliyiz. Kayseri’mizde sağlık altyapısı önemli, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir doktor olarak minnet duyuyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan vatandaşların bu özel gecesini kutlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da azaptan kurtuluş olarak tarif edilen en güzel günlerdeyiz. Cenab-ı Allah yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı da şimdiden mübarek etsin. Nice Ramazanlara huzurla, ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin diye dua ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından esnafları gezen Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı, bereketli işler dileyerek, Ramazan ayını tebrik etti.

KADİR GECESİ BEREKETİ

Öte yandan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla, Kayseri’de binlerce vatandaş, iftar sonrası camilere akın ederken, Başkan Büyükkılıç, Kadir Gecesi’nde teravih namazını Yeni Mahalle Meydan Camisi’nde kıldı. Büyükkılıç, namaz sonrasında bu kutlu gecenin manevi huzurunda vatandaşlarla sohbet ederken, namazın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A: “DUALARIM SİZİNLE”

Başkan Büyükkılıç ayrıca, teravih sonrasında İnönü Parkı’nda çay içip sohbet eden vatandaşları selamlayarak, kandillerini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç ile sıcak ve samimi ortamda sohbet eden Saliha öğretmen de, “İşiniz gücünüz rast gelsin. Emekli öğretmenim, kalplerimiz beraber, Allah sizlere sağlıklı ömürler versin, dualarım sizinle, Allah razı olsun” diyerek, Büyükkılıç’a dualarını iletti.