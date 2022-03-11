Başkan Büyükkılıç: "İstiklal Şairimizi minnet ve özlemle yad ediyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “İstiklalimizin ve istikbalimizin tercümanı, İstiklal Marşı’mızın müellifi, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Marşı’mızın kabul yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum” dedi.

Kabulünün üzerinden 101 yıl geçen ve Türk milletinin şanlı bağımsızlık ile egemenlik mücadelesini manzume şeklinde anlatan, Türk milletine mâl olmuş İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, “İstiklal Marşı’nı her okuduğumuzda kutlu, bir o kadar da zorlu mücadelemiz, adeta sahne sahne gözlerimizde canlanırken tüylerimiz de diken diken olmaktadır. O dönemin tanığı, bağımsızlık mücadelesinin emektarı ve aynı zamanda istiklalimizin de şairi olan büyük şair ve mütefekkirimiz Mehmet Akif Ersoy’u, yaşayarak yazdığı İstiklal Marşı’mızın kabulü yıl dönümü vesilesi ile anarken, şairimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere İstiklal Marşı’nı sadece okumalarını değil, yazılanları anımsayarak yaşamalarını da tavsiye etti. Yakın geçmişte, şanlı bir mücadelenin sahibi Türk milletinin, bu kutlu ve zorlu egemenlik savaşına tüm dünyanın tanık olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz diyerek milletimizi yüreklendiren ve yine o dönemde ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ sözleriyle birliğe, dayanışmaya vurgu yapıp, bağımsızlık mücadelemizde kilit rol oynamış Mehmet Akif Ersoy, nihayetinde ise kendisine ücret teklif edildiğinde dahi ücreti reddederek böylesine bir marşı milletimize hediye etmiştir” dedi. Mesajında Âsım’ın Nesli’ne de vurgu yapan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Mehmet Akif Ersoy denilince Âsım’ın Nesli’ni unutamayız. Mehmet Akif Ersoy, büyük bir şair olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir fikir adamıdır. Türk gençliğini Âsım’ın nesli olarak nitelendirmiştir. Gençliğimize bir yol haritası, adeta bir deniz feneri niteliğinde olan Âsım’ın Nesli, İstiklal Şairimiz Ersoy’un ortaya koyduğu bir mefkure idi. Kendi ifadesi ile Çanakkale cephesinde göğsünü siper etmiş şanlı ecdadımıza ithafen ‘Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek; işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’ diyerek ifade etmiş, bununla övünmüş, avunmuş, sevinmiştir. Âsım’ın nesli gibi değerlerimize bağlı, tarihimizden köklerini alan, millî ve manevi şuurla ülkeye ve insanlığa faydalı nesilleri yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Biz de İstiklal Şairimiz ile aynı düşünce, aynı duygu ve aynı kaygıları paylaşıyor, Âsım’ın Nesli’ne şayan hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Korkma diye başlayıp, hürriyet ve istiklal ile biten İstiklal Marşı’mızın şairi Ersoy ve onun gibi eş’arımızın, ecdadımızın izinden gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz."