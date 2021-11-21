Başkan Büyükkılıç, İstanbul’da “Kayseri Mantı Festivali”ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Esenler ilçesinde düzenlenen Kayseri Mantı Festivali’ne katılarak, İstanbul’daki Kayserililer ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, festival öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile beraber Esenler Belediyesi’nin İstanbul’a kazandırılan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni ziyaret etti.

Ardından Esenler ilçesi Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen Kayseri Mantı Festivali’ne katılan Büyükkılıç, organizasyonu düzenleyen Esenler Belediyesi ve Kayseri Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Adeta Kayseri’de gibiyiz, ilçelerimizden gelen dostlarımız ile güzel bir festival oldu. Mantı festivali etkinliğinin kadim şehrimizin kültürünü yansıtarak birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı plaket takdimi yapıldı.

Kayseri’nin meşhur yemeği Mantının Festivali’nde, sanatçı Orhan Hakalmaz da sevilen şarkılarıyla eşlik etti.

Festivale, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost ile meclis üyeleri ve Kayserililer katıldı.