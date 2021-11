Başkan Büyükkılıç, İstanbul heyetiyle zirvede buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet ile Erciyes’te bir araya gelerek, Kayseri’yi anlattı.

Develi ile kardeş şehir olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyeti Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde karşılayan Başkan Büyükkılıç, Başkan ve beraberindeki heyet ile kahvaltı yaparak, heyet ile Erciyes turu gerçekleştirdi. Erciyes’te gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç’a, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te gerçekleşen buluşmada, İstanbul heyetine Kayseri’yi tanıttı. “Şehrimizin doğusu ayrı bir güzel, batısı ayrı bir güzel” diyerek, şunları kaydetti:

“Hilmi Başkanımı ve güzide ekibini burada ağırlamaktan biz de onur duyuyoruz. Safalar getirdiler. İstanbul’un yeri başka ama Üsküdar’ın yeri çok daha başka. Bizim gönlümüzde manevi iklim açısından da biz Üsküdar sevdalısı dostlarınızız, kardeşleriniziz. O açıdan ben her şeyden önce Develi’miz gibi bir Seyrani’nin memleketinin, Ahmet İslamoğlu hocamızın, tabi ki bizim açımızdan kardeş şehir olarak Üsküdar’ımızla anılıyor olması adeta bizim için onur verici bir tablo. Buna vesile olan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 16 ilçemiz var. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir ile birlikte on yedi-sıfır. Biz bunu bir bereket olarak görüyoruz. Bu geldiğimiz noktayı korumak için hepimizin daha dikkatli, daha hassas, daha çok çalışarak sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmesi gerektiği kanaatini ben buradan hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları biliyoruz. O açıdan, biz oyun oynayanların değil, şu anda mazlum insanların yanında olan değerli büyüğümüzün yanında yer almayı her zaman Kayseri olarak tercih etik, böyle hareket ettik. İnşallah bu doğrultuda da Cenab-ı Allah bu duyguları, bu düşünceleri elimizden almaz. Şehrimin doğusu ayrı bir güzel, batısı ayrı bir güzel. Yeşilhisar’ımız, Yahyalı’mız, Develi’miz, Tomarza’mız batıda kalıyor, diğerleri Sarız’ımız, Pınarbaşı’mız, Akkışla’mız, Bünyan’ımız, Felahiye, Özvatan gibi ilçelerimiz doğuda kalıyor. Bir de Talas’ımız gibi Hacılar’ımız gibi, İncesu’muz, Melikgazi, Kocasinan’ımız bunlar da yine ortada kalıyor. Ama elhamdülillah el ele, gönül gönüle, bir abi-kardeş diyaloğu içerisinde ben bunu bir şans olarak görüyorum. Vatandaşlarımızın da bunu zaten takdir ettiğini, dua ettiğini hep görüyoruz. İnşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi Allah bozmasın diyoruz. Huzur içerisinde hayırlı hizmetler yapmayı da vesile kılsın”

Kayseri’nin son süreçte çok iyi bir şekilde ön plana çıkmaya başladığını dile getiren Büyükkılıç, “Kayseri’miz son süreçte çok iyi bir şekilde ön plana çıkmaya başladı. Emeği geçen başta Mehmet Özhaseki bakanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada Erciyes gibi bir değerimiz, kayak merkezimiz uluslararası standartta, sağolsun Murat kardeşimiz burada bizim yüz akımız yaptığı çalışmalarla. Biz de burayı 12 aya yayacak şekilde çalışmalar ile ön plana çıkarma yönünde gayret gösteriyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizi gerek bireysel, gerekse toplu sporlar için en güzel merkez olma yönünde çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. İnşallah daha fazla yatırımlarımızla ki bu çalışmaları da başlattık. Daha iyi konuma geleceğinden hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Biz hep şehrimizin güzelliklerinin ön plana çıkmasını, nefesimizin o doğrultuda tüketilmesini çok önemseyen bir yaklaşımın ve anlayışın sahibiyiz. Çünkü ay yıldızlı Türk Bayrağı’mızı olmazsa olmaz olarak görüyoruz, devletimizi, vatanımızı, milletimizi, dinimizi mutlak korumamız gerektiği anlayışı içerisinde görüyoruz” dedi.

İstanbul heyeti ile keyifli geçen buluşmada Başkan Büyükkılıç, “Kayseri yaşanılır, anlatılmaz. Bir günde de zor yaşanılır” diyerek, şunları kaydetti:

“Kayseri kadim bir şehir. 6 bin yıllık ticari geçmişinden başlayan İpek Yolu üzerindeki bir şehir. Bu ticaretin, sanayinin merkezi olan bu şehri, kültürel yönüyle, gastronomi yönüyle, turizm yönüyle, sportif yönüyle, eğitim yönüyle sağlık yönüyle daha nasıl ön plana çıkartırızın çalışma ve arayışı içerisindeyiz. 5 tane üniversitesi olan bir şehir. Anadolu’da nitelikli öğrenci-öğretim üyesi sayısını arttırmamız lazım. Burada okuyan öğrencilerin Anadolu kültürü ile bezenmesi lazım. Hep söylüyorum, rektörün arabasını üstüne çıkan değil, rektörüne ‘bana bir harf öğretenin hizmetkarı olurum’ anlayışı içerisinde hizmet etmesini sağlayan Anadolu kültürü, Seyyid Burhaneddin hazretleri kültürü, Hunat Hatun kültürü, Mehmet Melikgazi hazretleri kültürü, Gevher Nesibe Sultan kültürü, Ahi Evran kültürü gibi Hacı Hasan Efendi gibi Allah dostlarının kültürü ile yetişen nesillerin buralardan, Konya’mızdan, Kayseri’mizden, Sivas’ımızdan fışkırması lazım. Bunu sağlamamız lazım. Bu bir Devlet politikası olmalı. O açıdan ben bunu çok çok önemsiyorum. Burada üniversitelerimizde eğitim gören yavrularımızı birer kültür ve gönül elçisi olarak görüyorum. Onlar geleceğimiz. Onlar için de Kayseri’miz müzeler şehri, kütüphaneler şehri. Eğitimde, sosyal, kültürel her türlü alanda adeta sahiplenme duygusuyla onlara layık hale getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Biz bir kişi ile değil, hep beraber bir anlam ifade ettiğimizin anlayışı içerisinde çok şükür bu şehre hizmet etmeyi keyifle sürdürüyoruz. Kayseri yaşanılır, anlatılmaz. Bir günde de zor yaşanılır. Onun için siz Mehmet Başkanımın misafiri bizim de baş tacısınız. Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum.”

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise yaptığı konuşmada Kayseri’yi, “Kayseri, bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz açısından kadim bir belde, kadim bir medeniyet şehri” olarak niteleyerek, şunları paylaştı:

“Bizleri güzel bir pazar sabahında başta Memduh Başkanımız, Memduh abimiz olmak üzere sizler ile buluşturan Allah’ımıza hamdediyorum. Ben deniz Trabzon Vakfı Kebir’den Yahyalılı Veysel Öztürk’ün talebesi, Develi’nin kardeş şehri Üsküdar’ın belediye başkanı ve Kayseri sevdalısı kardeşiniz Hilmi Türkmen. Bugün buraya meclis üyesi arkadaşlarımızla, Üsküdar’dan Kayserili dostlarımızla beraber Mehmet Cabbar başkanımızın misafiri olarak gelmiş bulunuyoruz. Uzunca bir aradan sonra Kayseri’ye ikinci gelişim. İnşallah bizler de sizleri Üsküdar’da ağırlamak isteriz sayın başkanım. Kayseri, bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz açısından kadim bir belde, kadim bir medeniyet şehri. Biraz önce başkanımız gösterdi. Daha yeni eserler eşeledikçe alttan çok daha zengin bir motif çıkıyor. Böyle bir yer burası. Böyle güzel bir belde ile kardeş olmak, burayı ziyaret etmek ayrı bir lütuftur. Bu güzel insanlara hizmet eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplumlarımız olmak üzere her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, gezimiz, ziyaretimiz, seyahatimiz hayırlı olsun diyorum, çok teşekkür ediyorum.”

Kayseri’ye gelen İstanbul heyeti, kahvaltı sonrasında teleferik ile kayak merkezini gezerek, Erciyes yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.