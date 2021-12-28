Başkan Büyükkılıç İncesu’da mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde 30 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, muhtarların taleplerini dinleyip, 2022 yılında ilçede yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam eden Başkan Büyükkılıç’ın ilçe ziyaretlerindeki son durağı, Osmanlı dönemine ait 360 yıllık kervansaray ve birçok tarihi deseni bağrında barındıran, üzüm festivali ve son zamanda Örenşehir’de ortaya çıkan İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısı ile tanınan İncesu oldu. Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Koordinatörü Mahmut Kabak, AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, KASKİ, KCETAŞ yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Siz muhtarlarımız bu toplantılara vesile oluyorsunuz. Daha önce yaptıklarımızı zaten hizmet olarak değerlendiriyor, hizmetlerden istifade ediyorsunuz. 2022 için neler yapacağımızı ya da mahallemizde eksiklerin neler olduğunu da bir bakıma istişare edip onları da bir program dâhilinde hayata geçirmek için burada altyapı kuruluşlarımızla, belediyemizin daire başkanları ile genel sekreter yardımcısı ile birlikte değerlendiriyoruz. Elektrik şirketimiz var yanımızda. KASKİ’miz var” dedi. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşayarak, vatandaşların ayağına hizmeti getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Birbirimize kenetlenerek, sıkıntılarımızı en aza indirgeyerek taşramızda hizmetlerimizle vatandaşımızı buluşturmak suretiyle onların daha konforlu daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmelerine vesile olmak amacıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür kadromuz da, ekibimiz de, imkânımız da var, her zaman söylediğimiz gibi sizlere hizmet etmek için yeterli. İnşallah yapacağımız bu çalışmanın verimli olmasını, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2022 yılınızı da şimdiden tebrik ediyor, daha güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de, “İnşallah bugünkü muhtarlar toplantımız hayırlara vesile olur. Memleketimiz için iyi işler yaparız birlikte. Zaten hepiniz anlayışlı insanlarsınız. Bugün şikâyetlerimizi, önerilerimizi ve taleplerimizi iletelim ilerde de inşallah takipçisi olalım” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, toplantıda ilçe belediye başkanı ile birlikte 30 mahalle muhtarının taleplerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinledi. Toplantı sonrası da açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Nezaket kuralları içerisinde, adeta bir aile anlayışı içerisinde, saygıda, sevgide, muhabbette adeta bir bereketi yaşayarak bir çalışma yaptık. Muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2022’deki yapacaklarımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık, notumuzu aldık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak KAYMEK kursiyerleri ile bir süre sohbet etti.