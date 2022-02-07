Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu’nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim-öğretim hayatına başlayan İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu’nu ziyaret ederek, okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan ve 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde eğitim, öğretime açılan İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu’nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.

İlk olarak öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Böyle nezih bir ortamda eğitime katkı sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde yapılmış olan, bölgemizdeki devletimizin bir okulunu kazandırdık. İkinci dönem yeni eğitim, öğretim yılı ile birlikte sizleri burada görmek için ziyaret ettik. Bir bakıma buraya nefes veren, burayı diri, canlı tutan ve ülkemizin geleceği olan yavrularımıza fırsat sağlayan bir anlayış içerisinde hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.

Öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Daha önce şehidimiz Cennet Yiğit Ortaokulu’nda geçici olarak eğitim, öğretime devam eden yavrularımızın, ikinci dönem burada, kendi okullarında eğitim öğretime başlıyor olması bizler için sevindirici olmuştur. Yeni başlayan bu güzel okulumuzda yavrularımızı, bir evladınız gibi hatta daha öte, çünkü emanete sahip çıkma duygusu içerisinde cıvıl cıvıl yavrularımızı bağrınıza basarak, velilerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde eminim çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize, tarihimize ve inancımıza layık nesiller yetiştirecek gayretin içerisinde olmalıyız. Çocuklarımız eğitimli olursa, donanımlı olursa, özgüven içerisinde olursa, sosyal yönünden zengin olursa onlar kazançlı çıkar, ülkemiz kazançlı çıkar, aileleri kazançlı çıkar, kendileri kazançlı çıkar. O açıdan bunları çok çok önemsiyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Anadolu’nun bağrında 5 üniversitesi ve 80 bin civarında üniversite öğrencisi ile önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin özgüven içerisinde olmasıyla, iş hayatında da inşallah başarılı olmalarını sağlamak lazım. Temel çok önemli, buralar çok önemli. O açıdan ilkokul deyip geçmeyin. İnsan hafızasında da, bir nöroloji uzmanı olarak söylüyorum, ilk temel yerleşmiş bilgiler en son unutulan bilgilerdir. O bilgileri iyi yerleştirirsek Allah’ın izniyle başarıdan başarıya koşarlar. O açıdan o cıvıl cıvıl sesler önemli. O sesler bizim varlık sebebimiz. O sesler buranın neşesi, bereketi, kaynağı. Elhamdülillah diyeceğiz, şükredeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, öğretmenler odasında öğretmenleri ziyaretinin ardından sınıfları gezdi.

Öğrencilerle sohbet eden ve eğitim, öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını ifade eden Büyükkılıç, öğrencilere başarılar dileyerek, istekleri olup olmadığını sordu. Minik öğrenciler de Başkan Büyükkılıç’a bu okulu kazandırdıkları için teşekkür ettiler.