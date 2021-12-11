banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam ederek, muhtarlar ile toplantı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

KAYSERİ 11.12.2021, 12:32
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam ederek, muhtarlar ile toplantı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yapılanları ve yapılacakları değerlendirdiği ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti. Hizmetlerin sadece merkezde değil kırsalda da sürdürülmesi için gayret eden Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç’a Özvatan ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısında konuşmasına, Türkiye’nin verdiği üç şehidi rahmetle anarak başladı. Konuşmasında, tecrübeli, uyumlu, mücadelesini sadece ilçeyi daha iyi yere, noktalara taşımak olarak nitelediği Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir’e teşekkür ederek, Özvatan’a ne gerekiyorsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı’nın bereketinin yaşandığı Özvatan’da birlik mesajı vererek tel tek muhtarın talep ve düşüncelerini dinledi.

DEMİR: “ALIŞILABİLMİŞ BİR OLAY DEĞİL. TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Başkan Büyükkılıç’ın vatandaşların ayağına kadar giderek onların ihtiyaçlarını taleplerini dinlemesi durumunu ‘alışılabilmiş bir olay değil’ şeklinde niteleyerek “Alışılabilmiş bir olay değil. Son yıllarda vatandaşların ayağına vararaktan mevcut yerleşim yerinde, ilçelerinde bir sıkıntınız var mı, bir probleminiz var mı, ihtiyacınız var mı, ne yapabiliriz, ne yapmışız gibi değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantılardan dolayı şahsım ve Özvatanlı hemşehrilerimiz adına tekrar teşekkürlerimi, minnetlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını, beklentilerini dinledi, gençlerle fotoğraf çekindi.

Özvatan’da AK Parti İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Teşkilatlarımızla bir aradayız. Dostlarımız da görüyorlar. Sizi mahcup edecek hiçbir sözümüz, davranışımız, halimiz yok. Herkes memnun. Biz daha fazlasının yapılması gerektiği kanaati ile 2022’de neler yapılmalı, yapılanları tamam anladık, 2022’de neler eksiğimiz onları tespit etmek için kapı kapı geziyoruz.” dedi.

“ORTAK AKILLA ÇÖZÜM YOLUNA GİDECEĞİZ”

Büyükkılıç, çalışma yaparken, hizmet üretirken ortak akılla ve istişare ile hareket ederek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları paylaştı:

“ ‘Ben yaptım işine gelirse’ demek gibi bir lüksümüz yok. Beraber istişare edeceğiz, beraber problemleri tespit edeceğiz, ortak akılla da çözüm yoluna gideceğiz. Yaptıklarımız da içimize sinecek. Hah işte yakıştı diyecek. Bize yakışanı yapıyoruz. Sonra sizler yapıyorsunuz biz yapmıyoruz. Sizlerin vermiş olduğu oylar bizlerin sizler adına hizmet yapmasına vesile oluyor. Ben bunu anlatıyorum, hep söylüyorum. Sizin verdiğiniz oylar, sizin seçtikleriniz güzel işler yaparsa, şehrimizi, ülkemizi iyi noktalara taşırsa hep beraber sevabını kazanırız. Allah korusun ihanet ederse, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşırsa hep beraber vesile olduğumuz için Allah bizden de sorar. Bizler yapamayacağımız şeyi vadetmiyoruz. Ama vadettiğimiz ya da paylaştığımız ya da tamam yaparız dediğimiz her işi de mutlaka yapma yolunda gayret ediyoruz. Sizler dua edin, destek olun, bizler de çırpınalım, çalışalım. Bu millet elhamdülillah her şeyin güzeline layık.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8