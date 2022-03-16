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Başkan Büyükkılıç, İKAF’ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 13 paydaş üniversitenin katılımları ile Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret etti, öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.

KAYSERİ 16.03.2022, 15:21
Başkan Büyükkılıç, İKAF’ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 13 paydaş üniversitenin katılımları ile Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret etti, öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile öğrenci dostu proje ve faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde, 13 paydaş üniversitenin katılımlarıyla Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’na çeşitli birimleri ile stantlar açtı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi stantlarını gezerek katılımcı öğrencilerle sohbet etti. Stant gezisi esnasında fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. 13 üniversitemizin temsilcilerinin burada buluştuğu, gençlerimizin buluştuğu İKAF fuarıyla ilgili iş arayan-işveren mantığı içerisindeki bir algıyı en güzel şekliyle merkezinde oluşturmak, insan kaynaklarına fırsat vermek, gençleri yüreklendirmek, onlara geleceğe ümitle bakmaları yönünde, kaygıyla değil, yapılan bu çalışmayı önemli ve anlamlı buluyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleriyle beraber fuarda, Kariyer Merkezi anlayışıyla yer aldığını ve en büyük destekleri sağlayanlardan olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tabi Erciyes Üniversitemizin bu çalışmada başı çekmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri Büyükşehir Belediyemizin paydaşlarımızla yapmış olduğu önemli ve anlamlı bir çalışma Mobil Kariyer Merkezi’mizin mobil uygulamalarla rahatlıkla ulaşılabileceği bir boyut oluşturduğu, yavrularımızın güvenli bir şekilde nereye başvuracağı, nerede açık olduğu, kendi konumuna vasfına uyan hangi kurum ve kuruluşun olduğunu öğreneceği bir ortam sağlayacağız. Bu çalışmamızı Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı ile de görüşmek suretiyle, orasıyla da birleştirdik ve bütünleştirdik. O sitede de yer alacağız. Dolayısıyla yerel, sivil bir çalışmanın da böylece daha önemli ve anlamlı olmasını da sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İKAF fuarımızın aynı zamanda şehrimize, 13 üniversiteden gelen gençlerimize, değişik illerden gelen rektörlerimize, yöneticilere hoş geldiniz diyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, firmaların stantlarını da gezerek firma yetkilileri ve katılımcılara pastırma ve nevzine ikram etti. Büyükkılıç, fuara katılan firma yetkilileri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çeşitli üniversitelerden fuara katılan öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi stantlarına ilgisi yoğun olurken, bölgenin önde firmalarının katıldığı İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, 2 gün boyunca öğrenci ve mezunlara kariyerler planlamalarında önemli katkılar sunacak.

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