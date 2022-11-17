Başkan Büyükkılıç: “İhracatta 4 milyar doları Kayseri’mizin inşallah yakaladığını görüyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihracatta 4 milyar doları yakalayan kenti kültürel, sosyal yönden de ön plana çıkartmak adına çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ile Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) Başkanı Soner Türküm ve beraberindeki heyetleri makamında kabul etti. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, tek tek misafirleri ile tokalaşarak, ‘hoş geldiniz’ dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri’nin iyi bir noktaya doğru gittiğine işaret ederek, “Kayseri ticaretin ve endüstrinin merkezi olarak bilinir. Son süreçte turizm odaklı çalışmalar ile tarım ve hayvancılıkta kendimize yetebilme mantığı içerisindeki biraz da pastırma, sucuğun merkezi olmanın anlayışıyla yapılan gayretli çalışmalar ile kültürel, sosyal yönden de şehrimizi ön plana çıkartmak adına yaptığımız çalışmalarla iyi bir noktaya doğru gidiyoruz” dedi.

Kentin sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatta 4 milyar doları Kayseri’mizin inşallah yakaladığını görüyoruz. Anadolu’da cazibe merkezi haline gelen 1,5 milyona yakın nüfusu olan bir şehiriz. Çok şükür kurum ve kuruluşlarımız arasında her zaman bir uyum kültürünü ön plana çıkartırız. Valiliğimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, yerel yönetim, siyasilerimiz Kayseri’mizin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde hep birlikte hareket etmeyi önemseriz. Kayseri yük olan değil, yük çeken, kendi kendine yetme yönünde gayret gösteren bir şehirdir. En önemli tarafı yaptıkları çalışmalar ile kazandıklarını yine insanına harcayan hayırsever anlayışıyla, sağlıkta, eğitimde ya da diğer alanlarda yüz akımız olan çalışmalar ile de her biri bir gurur abidesi olan hemşehrilerimiz var.”

Kayseri’nin spor şehri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayak merkezimiz profesyonel kayakçılar açısından takdire şayan olarak nitelendirilir. 19 mekanik tesis var, 30’a yakın kayak pistimiz var. 130 kilometre de pist uzunluğu var” diye konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise iş dünyası ile bir araya geldiklerini vurgulayarak, “700 üyemiz var, dış ticaretinin yüzde 83’ünü bizim üyelerimiz yapıyor. Buraya geliş nedenimiz de TÜSİAD’ın geçen sene 50’nci yılı nedeniyle geleceğe inşa raporumuzu iş dünyasıyla, sivil toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Sendikalara gidiyoruz, Türkiye’nin artık daha gelişmiş, daha müreffeh, daha özgür olması için insana, bilime, Ar-Ge’ye, inovasyona, kurumlara yatırım yapması gerektiğinin özeti bu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden ORSİFED Başkanı Soner Türküm de 10 iş dünyası derneğinin konfederasyonlarına bağlı olduğunu belirterek, TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapıp, her iki kurumun bilgi birikimini bölgeye taşımaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye genelinde 302 dernek bulunduğunun altını çizerek, ülkenin kalkınması için Türkiye’nin her yerinde olduklarını söyledi.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.