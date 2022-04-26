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Başkan Büyükkılıç, iftar sofrasının bereketini Sarız’da yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar sofralarının bereketini bu kez Sarız’da yaşadı.

KAYSERİ 26.04.2022, 10:39
Başkan Büyükkılıç, iftar sofrasının bereketini Sarız’da yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar sofralarının bereketini bu kez Sarız’da yaşadı.

Ramazan ayını birlik, beraberlik içerisinde halkla iç içe ve keyifle geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durağı Sarız oldu. Büyükşehir Belediyesi Sarız ve Kadın Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftarın birliğe beraberliğe bir vesile olduğuna değinerek, “Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Her zaman söylediğimiz ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında buluşmayı, elbette ki ezanlarımızın da susmamasını bizlere nasip eylesin” dedi.

"Üretene destek olacağız, hizmet edeceğiz"

Hep beraber çalışıp üreteceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Üretene destek olacağız, hizmet edeceğiz. Bizim vazifemiz bu. Bizler de fedakârlık yapacağız, hizmet de edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa yaptığımız yatırımları takip ediyor, duyuyorsunuz. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Nohut dağıtıyoruz. Buğday da veririz, nohut da veririz, koyun da veririz. Siz isteyin, biz sizin hizmetkârınızız. Hayvancılık yapan kardeşlerimizin su parasının yarısını biz ödeyeceğiz dedik. 6 bin kişinin su parasının yarısını biz ödüyoruz. Üniversite öğrencilerimizin su paralarının yarısını biz ödüyoruz. Demek ki fedakârlık yapılırsa hizmet de sizinle buluşuyor. O açıdan siz bizden isteyeceksiniz, biz size hizmetkâr olacağız” diye konuştu.

Büyükkılıç Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’a teşekkür ederek, “Uyumlu, gerçekten saygılı nezaket kuralları içerisinde bizimle birlikte çalışan bir kardeşimiz. 16 ilçe belediye başkanının hepsini bağrıma basıyor, hiçbirini ayrıştırmıyorum. Ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Allah bizlere lütfetmiş, bizler de hizmet ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bağrımıza basıyoruz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise vatandaşların yaklaşan Kadir Gece’sini tebrik ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a iftar programına katılımından dolayı teşekkür etti. İki yıldır Koronavirüsten dolayı iftar programlarında bir araya gelmenin özlemini çektiklerini belirten AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ise aşının bulunması ile birlikte bu mübarek günlerin feyzinden hep beraber faydalandıklarını söyledi.

Program boyunca vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, özellikle miniklerle ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarız esnafını da ziyaret ederek, hem sohbet edip hem de taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, teravih namazını Sarız Merkez Camisi’nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi.

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