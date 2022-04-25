Başkan Büyükkılıç, huzurevinde ulu çınarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ulu çınarlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç, yaşlı vatandaşlara sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana, merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, talep ve önerileri bizzat dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi’nde yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Ulu çınarların bilgi birikimi ve tecrübeleriyle genç nesiller için eşsiz birer hazine olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Mübarek Ramazan ayında yaşlılarımızı ziyaret ederek, hem sohbet ettik hem de hayır dualarını aldık. Yaşlılarımız bizim, adeta ulu çınarlarımız. Onların kıymetini bilmeliyiz. Allah onlara sağlıklı, huzurlu uzun ömürler versin” dedi. Huzurevi sakinleri de Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Büyükkılıç’a desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ve 2002 yılında hizmete giren Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi tek blok ve üç kısımdan oluşuyor. Bay, bayan ve evli çiftler bölümü de bulunan merkez 200 kişilik kapasiteye sahip.

Ayrıca merkez yaşlı vatandaşlar için yürüme rampaları, Türk Hamamı, berber, mescit, oturma salonları, her katta TV odası, el becerilerini geliştirmek için atölye, hobi odaları ve hobi bahçesi ile bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç sakinlere hayatlarının geri kalan kısmını daha sağlıklı, modern ve huzurlu bir ortamda geçirmelerine imkân sağlıyor.