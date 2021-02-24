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Başkan Büyükkılıç: "Huzurevi pandemiyi huzurlu geçiriyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına karşı her alanda etkili bir mücadele verdiklerini belirterek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevinde kalan yaşlıları arasında hiçbir bulaş olayı yaşanmadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Dua kaynağımız olan yaşlılarımızın yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uyguladık ve bu tedbirlerimize devam ediyoruz” dedi.

KAYSERİ 24.02.2021, 12:20
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Başkan Büyükkılıç: "Huzurevi pandemiyi huzurlu geçiriyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına karşı her alanda etkili bir mücadele verdiklerini belirterek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevinde kalan yaşlıları arasında hiçbir bulaş olayı yaşanmadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Dua kaynağımız olan yaşlılarımızın yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uyguladık ve bu tedbirlerimize devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren salgınla mücadele kapsamında Kayseri’de yürüttüğü çalışmalarla örnek hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, en çok yaşlı ve hastalarda ölümcül sonuçlara yol açan virüsün, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevi’nde görülmemesi amacıyla birçok önlem ve tedbir aldı. Başkan Büyükkılıç, huzurevinde hiç bulaş olmadığını, sürecin başından beri huzurevinde teyakkuz halinde olduklarını ifade ederek, dışarıdan tüm girişlerin yasaklandığını, huzurevinde çalışanların ise süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdiklerini kaydetti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pandemi döneminde en çok sevindiğimiz konulardan biri Kayseri’mizde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevi’nde 142 tane büyüğümüz vardı. Yaş olarak riskli olmaları bir yana, ayrıca kronik rahatsızlıkları bulunuyordu. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Mehmet Ali Karcıoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Benimde doktor olmamın getirisiyle verdiğim talimatlara birebir uydu. Dayanışma içerisinde yaptığımız çalışmalarla güzel sonuçlar elde ettik. Karantina kurallarına uyduk. İzolasyon kriterlerine uyduk. Maalesef iki vefatımız oldu. Onlar da huzur evi içerisinde değil. İki yaşlımız dışarıya izinli gittiğinde virüsü yakınlarından almış. Huzurevinden çıkanı da belli bir izole süresi geçtikten sonra alıyorduk. Önce testlerini yaptırıyoruz. İki yaşlımız daha sonraki süreçte hastaneye yatırıldı. Hastanede vefat etti. Huzurevinde bulaş neredeyse hiç olmadı. Huzurevlerinde, Türkiye’de, yurt dışında birçok vefat duyduk. Personelimiz fedakârlığını gösterdi ve orada çalışanları da karantinaya aldık. Dua kaynağı olan büyüklerimizin de alınan önlemlerde sabırla uymaları, yakınlarının bizim bu yaklaşımımıza anlayışlı karşılamaları bizi rahatlattı.”
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