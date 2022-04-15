Başkan Büyükkılıç: "Hizmet Bizim İşimiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Pınarbaşılıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, “Hizmet Allah’ın izniyle bizim işimizdir. Bizler insanlığa hizmeti ibadet bilen anlayışın sahibiyiz” dedi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek Ramazan ayında da ilçe ziyaretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç’ın durağı Pınarbaşı oldu. Büyükkılıç, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Pınarbaşı Belediyesi’nin Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlediği iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, muhtarlar, teşkilat mensupları ve Pınarbaşılılar katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programında yaptığı konuşmada, “Kayseri olarak biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı bir anlayışın sahibiyiz. Ankara’da çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli genel başkanı sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinden örnek alınacak çok şeyimiz var. O açıdan birbirimize sahip çıkmamız lazım” dedi. Her işin ilacının birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimi bağrıma basarken, hepsi ile bir aile anlayışı içerisinde çalışırken keyif alıyorum. Bizler de onların bir ağabeyi olarak ayrım gözetmeden tüm ilçelerimize en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürmek için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çok şey var, yapacaklarımız da var. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri’nin herkesin onurla gururla kendisinden söz ettireceği bir şehir olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en fazla pay ayıran birinci şehirdir, 23 aydır kredi almadan belediye yönetimi sergileyen belediye Büyükşehir’dir. Siz bizi seçtiniz, biz de sizleri mahcup etmemek için gece gündüz demeden ekip halinde hep beraber çalışıyoruz. Bu şehrimiz, bu ilçemize ya da herhangi diğer ilçemize bir çivi çakan kardeşimizden Allah razı olsun. Bu anlayış içerisinde hizmet Allah’ın izniyle bizim işimizdir. Bizler insanlığa hizmeti ibadet bilen anlayışın sahibiyiz.”

Doğalgaz konusuna da değinen Büyükkılıç, Kayserigaz’ın yetkilileri ile yapılan görüşme ve çalışmalar çerçevesinde Sarıoğlan ve Akkışla’da çalışmaların başladığını, sırada Özvatan ve Felahiye’nin olduğunu, 2022 sonunda lansman yapılacağını ve 2023’te lansman yapılacağını 2024’te de Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine doğalgazın geleceğini belirtti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise sosyal ve üretken belediyecilik şiarı ile hareket ettiklerini, ilçede cumhur ittifakı olarak 2023’e hep beraber damga vuracaklarını ve cumhurbaşkanını seçeceklerini ifade etti. İftar programının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı esnafını da ziyaret ederek, hem sohbet ettiler hem de taleplerinin olup olmadığını sordular. Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da Pınarbaşı Merkez Karslı Camisi’nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi.