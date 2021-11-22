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Başkan Büyükkılıç: "Her ilçenin ayrı bir özelliği var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da dördüncüsü gerçekleştirilen Kayseri Mantı Festivali’nde yaptığı konuşmada; “Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, inancı, felsefesi, yaşantısı ne olursa olsun bağrımıza basarak, gece gündüz demeden koşturan, çırpınan bir belediyecilik anlayışı uygulamaya özen gösteriyoruz” dedi.

KAYSERİ 22.11.2021, 12:17
Başkan Büyükkılıç: "Her ilçenin ayrı bir özelliği var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da dördüncüsü gerçekleştirilen Kayseri Mantı Festivali’nde yaptığı konuşmada; “Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, inancı, felsefesi, yaşantısı ne olursa olsun bağrımıza basarak, gece gündüz demeden koşturan, çırpınan bir belediyecilik anlayışı uygulamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi ve Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) işbirliğinde Dörtyol Meydanı’nda gerçekleştirilen Kayseri Mantı Festivali’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Festivale, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost ile meclis üyeleri ve Kayserililer katıldı. Yaklaşık 20 bin kişiye, 3 ton Kayseri mantısı ikram edilen festivalde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde her ilçenin, her bölgenin ayrı bir özelliği ve güzelliği var. Festivalde, ilçelerimizin birbirinden güzel ürünleri sergilendi, tanıtıldı. Bu tür festivaller bir araya gelme vesilesidir ama şundan eminiz ki ay yıldızlı Türk bayrağımız altında, vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne bağlı olan Anadolu insanlarının buluşma noktasıdır. O açıdan böyle anlamlı bir festivali düzenleyen gayretli hemşerilerimize ve değerli Esenler Belediye başkanımız ile kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’de 1 milyon 500 bin kişilik nüfusuyla, 16 ilçesiyle, el ele gönül gönüle bir bereketi yaşadıklarını ifade ederek, “Her birisi birbirinden değerli, pırıl pırıl başkanlarımızın ağabey-kardeş diyalogu içerisinde, Genel Başkan Yardımcımız değerli bakanımızın öncülüğünde, milletvekillerimizle, sivil toplum teşkilatlarımızla bir aradayız. Kayseri adına bereketi yaşarken, bütün bunların ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan sevgisi, muhabbeti ve Kayseri’mize olan sevdası da bizim için ayrı bir zenginlik vesilesidir” diye konuştu.

Mimar Sinan’ın, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın, Mehmet Melikgazi hazretlerinin, Seyrani’nin, manevi mimarlardan olan Allah dostu, Seyyid Burhanettin’in şehri Kayseri’den selam getirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin böylesi güzellikleri bağrında barındırdığının altını çizdi. Büyükkılıç, 1994’ten beri olan anlayış ve hizmetlerle Kayseri’nin daha farklı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi;

“Kayseri’mizi sadece değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaret ve endüstrinin merkezi olmaktan öte her alanda ‘biz de varız’ anlayışıyla şehrimize, gençlerimize, büyüklerimize, çocuklarımıza layık olacak şekilde yaşanabilir bir şehir olması için gayret göstererek hizmetlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. İdeolojik belediyeciliğinin ötesinde hizmet belediyeciliğini esas alıyoruz. Nitekim geçenlerde yapılan bir anket ile 30 büyükşehir arasında yatırıma yüzde 60 oran ile en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi diye sizlere layık olma ve bunun gururunu yaşama tablosunu hep beraber gördük. İnşallah bu sene daha fazlasını yatırımlara ayıracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Allah’a kul, peygamberimize ümmet olma yolunda, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, inancı, felsefesi, yaşantısı ne olursa olsun bağrımıza basarak, gece gündüz demeden koşturan, çırpınan bir belediyecilik anlayışı uygulamaya özen gösteriyoruz. El ele gönül gönüle hemşerilerimize layık olma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise ‘ticaret şehri’ kelimesinin Kayseri’ye çok yakıştığını, çalışmanın, gayretin en üst düzeyde olduğu Kayseri’nin Anadolu rotasında parlayan bir yıldız olduğunu ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı plaket takdimi yapılan festivalde, meşhur Kayseri mantısının ikram edilmesini yanı sıra, 16 ilçenin birbirinden güzel ürünleri de tanıtıldı. Ayrıca, mantının başkenti Kayseri’ye özel gerçekleşen festivale, sanatçı Orhan Hakalmaz da sevilen şarkılarıyla renk kattı.

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