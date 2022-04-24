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Başkan Büyükkılıç, ’Gönül Sofrasını’ İncesu’da kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılarak, ilçe sakinleriyle gönül sofrasında buluştu.

KAYSERİ 24.04.2022, 14:45
Başkan Büyükkılıç, ’Gönül Sofrasını’ İncesu’da kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılarak, ilçe sakinleriyle gönül sofrasında buluştu.

Gerek merkezde gerekse ilçelerde iftar sofrasının bereketini her gün vatandaşlarla paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durağı İncesu oldu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte İncesu Kızılören’de düzenlenen iftar programına katıldı. İncesu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programında ustaların dağıtım yaptığı yemeklerin başına geçerek, vatandaşların çorbalarını dağıtan Başkan Büyükkılıç, daha sonra tek tek masaları gezerek, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, programda yaptığı konuşmada, “Burada değerli bakanım Taner Yıldız bey var, il başkanımız Şaban Çopuroğlu bey var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Ağabey ve ekibinden arkadaşlar var. İncesu’muzun belediye başkanı Kızılörenli Mustafa Bey kardeşim var. Onların adına sizleri selamlamış oluyorum. Kızılören bizim göz bebeğimizdir, Allah sizin birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. İftar programının ardından İncesu 3. Etap Hz. Ebubekir Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra İncesulu vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet edip, hasret giderdi. Ayrıca, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi. Karakoyunlu Mahallesi’nde ‘Gadasını aldığım başkanlarımız, mahallemize hoş geldiniz’ pankartı ile karşılanan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Fırınönü ve Karakoyunlu Mahallesi sakinleri ile buluştu. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bereketli bir gündeyiz. Ramazan ayınızı ve yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyoruz. Ne güzel bir birliktelik. İftarımızı Kızılören’de açtık, şimdi burada sizlerleyiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Sizler bizleri seçtiniz, güvendeniz, bizler de sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ankara’da değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz ve en önemlisi liderimiz, yüz akımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile el ele, gönül gönüle, hep birlikte yol arkadaşları olarak sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu, çocuklara ve gençlere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışacaklarını ifade ederken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, birlik, beraberlik mesajı vererek, belediye başkanlarının sayısını daim eylemesini temenni etti. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç’a, İncesu ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

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