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Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi’nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Değer Gençlik projesi çerçevesinde eğitim alan ve Kur’an’ı Kerim okumaya geçen öğrencileri tebrik etmek için Genç KAYMEK TOKİ tesisini ziyaret etti.

KAYSERİ 17.04.2022, 12:43
Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi’nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Değer Gençlik projesi çerçevesinde eğitim alan ve Kur’an’ı Kerim okumaya geçen öğrencileri tebrik etmek için Genç KAYMEK TOKİ tesisini ziyaret etti.

Değer Gençlik, Kur’an-ı Kerim’e Geçiş Programı nedeniyle yaptığı ziyarette ilgiyle karşılanan ve alkış alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ile söyleşi de gerçekleştirdi ve ’ne mutlu sizlere’ diyerek şunları paylaştı; “Rahmet, mağfiret, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan, Kur’an’ın feyzinden inşallah istifade edenlerden olmaktan onur duyduğumuzu, sizler gibi değerlerine bağlı yavrularımızı görmekten de keyif aldığımızı burada paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Her şeyden önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim anlayışımızda sadece fiziki altyapı hizmetleri yada beklentileri karşılamak yetmez diyerek, bunlarla birlikte, bunları olmazsa olmaz olarak görüp, şehrimizi sizlerin sahipleneceği, yaşanabilir, daha iyi noktalara taşıyacağı bir şehir haline getirme yönündeki gayretlerimizin yanında sosyal, kültürel, sportif anlamda yapacağımız çalışmalarla siz gençlerimize değerlerine bağlı bir anlayış içerisinde güzel bir gelecek sağlama yönünde çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Demokrasi Mahallesi bünyesinde bulunan TOKİ diye bilinen bölgedeki tesislerimizde 700 tane öğrencimizin olduğu ifade ediliyor. Allah’a şükürler olsun bir kaygusu olan yavrularımızsınız. Hem okullarınızda okuyor, hem değerlerinize sahip çıkıyor, hem de ilahi mesajı olarak Peygamberimiz aleyhisselatüvesselam efendimizin bizlere Mevlâ’mızın mesajını ulaştırdığı Kur’an’ımızı öğreniyorsunuz. Seyretmiyor, onu anlamaya, onunla birlikte olmaya gayret ediyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu sizleri bize güvenerek gönderen anne ve babalara. Ne mutlu bu güzel yavrularımıza, bu canlarımıza, bu geleceğimiz olan kuzularımıza Kur’an eğitimi veren öğretmenlerimize, ne mutlu KAYMEK bünyesinde bu çalışmaları organize eden Genel Sekreter Yardımcımız, değerli Daire Başkanımız, ilgili müdürlerimiz ve diğer kardeşlerimize.”

Büyükkılıç, insanı ‘iki kanadı olan bir kuş’ şeklinde nitelediği konuşmasında maddi ilimler yanında manevi ilimlerin de öğrenilmesinin önem arz ettiğini dile getirerek, “İşte biz bir aileyiz. Bu aile anlayışı içerisinde sizlerle el ele, gönül gönüle ailemizi, şehrimiz, ülkemizi, insanlığın kurtuluşuna vesile olacak şekilde, daha güzel günlere taşımaya. Değerli yavrularımız, elbette insan iki kanadı olan bir kuştur. Bilimsel olarak çalışmalarınızı yaparken, maddi manada ilim tahsil ederken, mana ilmini de öğrenmek suretiyle adeta bir kuş misali iki tane kanadınızın olduğunu göreceksiniz. Bir farkındalık hissedeceksiniz. İki tane öğrenci yan yana geldiğinde alanında başarılı olmuş ama bunun yanında bir sportif, bir kültürel yada değerler eğitiminden aldığı farkındalık ile bir adım ön plana çıkmış, sosyal yönü zengin özgüven içerisinde canlarımız olacaksınız. Sonra bunu çok iyi hissedecek, fark edeceksiniz. Bakın Allah riyadan korusun, ben Kur’an okudum sizler de dua ettiniz bizim için. Demek ki bir doktor olarak, bir başkan olarak bulunmak yetmiyor. Bir farkındalık olarak ilave bir adım atmışız. Elhamdülillah diyor, şükrediyoruz. Bunu bir ilave ayrıntı olarak toplumumuzun içerisinde Cenab-ı Allah’a şükrederek, ayrıca değerlendiriyoruz. Yani ben şimdi Kur’an okuyan bir başkan olmasaydım kimse bir şey demezdi, başkanlığımdan da bir şey eksilmezdi. Ben bunu anlatmak istiyorum. Kendimi örnek verdiğim için de sizlerden özür diliyorum. Ama bir örnek alacak önderlerimiz var ise mutlaka bir ayrıntının olması, ön plana çıkan, kendisinden söz ettiren yaklaşımın olması lazım” diye konuştu. Öğrencilerin Kur’an tilavetinde bulunduğu programda, öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerini tavsiye ederek kendisini öğrenciler gibi gördüğünü belirten Büyükkılıç, sürdürdüğü konuşmasında, “Ben kendimi sizlerde görüyorum. Ne dedim buraya otururken, sizin yaş grubundayken Kur’an öğrenen, Kur’an okuyan bir ağabeyiniz olarak oturdum buraya, Kur’an okumaya çalıştım. Olay bu. Değerli kardeşlerimiz, değerli yavrularımız Kur’an’ı haşa öğrenip de ne olacak demeyin, öğrenin. Mealini de öğrenin, ileriye gidin tefsirini de öğrenin, ileriye gidin bilimsel çalışmasını da yapın. Kur’an çünkü her asıra, her çağa hitap eden Cenab-ı Allah’ın bizlere, insanlığa ilahi mesajıdır. Hidayet rehberidir. Bilime, ilime karşı değil, içinde bilimi, ilimi barındıran ve bizi geleceğe taşıyan mesajdır. Yeter ki biz onu yorumlayabilelim, anlayabilelim yada ehlinden öğrenmeye çalışalım. Çok şey kazanacaksınız, çok farkındalık göreceksiniz. Kişiliğinizde, davranışınızda, toplum içerisindeki konumuzda, yerinizde, size bir saygı unsuru, hak ettiğiniz bir saygı unsuru olarak karşınıza çıkacaktır” diyerek bu eğitimleri veren öğretmenlere teşekkür etti ve onlara, öğrencilerle birebir ilgilenin tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden birisinin merhume hayırsever Nevin Akyurt’un torunu olduğunu öğrenen Büyükkılıç, Nevin Akyurt isminin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, “Kişiliğimiz birer zenginliktir. Hepimizin rengi ayrı ayrı bak giydiği, yediği, düşündüğü, yapısı, tarzı. Bu bir zenginliktir. Nevin Akyurt ismi bizim için çok önemli ve anlamlı. Nevin Akyurt’un ben hatırlarım Allah gani gani rahmet eylesin, avcunun içi, elinin üstü hep ihtiyaç sahibi notlarla doluydu. Unutmayım diye. Adeta kapı kapı gezer, fakir fukaranın gönlünde yer ederdi. Ondan sonra da gelir der bizden başkanım şurda şu var, şurda şu var tek tek açar okur. Ramazan gününde, Nevin Akyurt’ların şahsında Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. O kayguyla yaşayan ya da olacak olan insanların sayısını arttırsın diye dua ve temennide bulunuyor hepinizin alnından bir kez daha öpüyorum” dedi. Programda Başkan Büyükkılıç’ın eşi Necmiye Büyükkılıç da söz alarak "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Durmadan ilerlemeye, koşmaya devam edin çocuklar. Hepinizi sevgiyle öpüyorum" diye konuştu.

Merkezdeki eğitim ve proje çalışmaları hakkında bilgi alan ve her öğrenci ile tek tek ilgilenen Büyükkılıç, Hüsnühat yazı çalışması yaptı, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Programda öğrencilere hediye de veren Başkan Büyükkılıç, KAYMEK müzik eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen mini konseri dinledi, türkülere eşlik ederek miniklere müzik enstrümanı kullanmayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Program sonunda Büyükkılıç öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. Başkan Büyükkılıç’a eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanısıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar da eşlik etti.

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