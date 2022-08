Başkan Büyükkılıç, Felahiye’de nohut hasadı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tarıma destek amacıyla ’Üretim Sizden Destek Bizden’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Nohut Hasat Günü Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile birlikte biçerdöver kullanarak, nohut hasadını gerçekleştirdi.

Tarıma, hayvancılığa ve üretime özel bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede daha önce ‘Baklagil Üretimini Artırma Projesi’ ile toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen, bin çiftçi ailenin faydalandığı, 4 milyon 534 bin 900 TL değerindeki azkan cinsi 260 ton nohutun hasadına başlandı.

Felahiye ilçesi İsabey Mahallesi’nde gerçekleşen Nohut Hasat Günü Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Haftaya çok güzel verimli bir çalışma ile başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Destek bizden, üretim sizden diyoruz. Değerli çiftçi kardeşlerim biz sizleri seviyoruz, bizler de çiftçi dostuyuz. Elbette üretenin hizmetkârıyız” dedi.

“Üreten olacağız ve kimsesizin kimsesi olacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilkeleri doğrultusunda üreten olmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Son süreçte gördük ki kendi kendimize yettiğimiz gibi ihracat da yapabilecek, ihtiyacı olanın da elinden tutacağız. Cumhurbaşkanımız, mazlum insanların sesi Recep Tayyip Erdoğan’ın ilkeleri doğrultusunda üreten olacağız ve kimsesizin kimsesi olacağız. Bu laf ile olmaz, üretmekle olur, ürettiğini paylaşmakla olur” diye konuştu.

“Çalışkan çiftçilerimize destek veren olacağız”

Başkan Büyükkılıç, talep gelen 5 ilçeye nohut desteği verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Biz mazeret üreten olmayacağız, hizmet üreten olacağız. Çalışkan çiftçilerimize destek veren olacağız. Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız’ımıza nohut desteği verdik. 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen nohuttan biz 5 milyon TL harcayarak desteğimizi sağladık. Sadece nohut desteğimiz ile kalmadı. Hatırlanacağı üzere Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi’nde İl Tarım Müdürlüğü’müz ile birlikte bin 86 ton yazlık ekmeklik buğday dağıtımı yaptık. Bu yapılan çalışma, 47 bin 217 dekara ekimi yapılmış, 915 çiftçimizin faydalandığı 5 milyon TL maliyetli projeydi. 2022 yılı tohum dağıtımlarımızda 820 çiftçimizin kullanması için 191 ton aspir tohumu dağıttık. Aynı şekilde 3 bini aşkın çiftçimizin faydalanacağı, on binlerce dekar alana ekimi yapılan 2 bin 605 ton tohum dağıtımı 21 milyon TL’yi bulan yatırım gerçekleşti.”

Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdikleri yatırımların bazılarını anlatan Büyükkılıç, “6 milyon TL değerinde ahırda hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yüzde 50 su faturası ödeme desteği verdik. 400 bin TL değerinde arı kolonisi desteği verdik. Üretilen ballarımız marka haline gelmeye başladı. Değeri 43 milyon TL olan sulama suyu tesisi yapılmış, 40 bin dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açıldı. Ziraat odalarımıza 11 adet traktör dağıtımı yaptık, lavanta ve çilek fidesi alımı ve ekimini sağladık. Develi Süt Ürünleri Üreticiler Birliği’ne silaj paketleme tesisi çalışmasını yaptık, şimdi de bu konuda süt ürünleri ile ilgili desteklerimizi sürdürdüğümüzü, diğer ilçelerimizden gelen talepler ile çalışmalar yaptığımızı hepiniz takip etmektesiniz. 4 bin 300 koyun dağıttık, bu sene inşallah en azından iki misline çıkar” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi arasında yatırımlara en fazla pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin birinci sırada yer aldığını belirterek, 1,5 milyarlık ek bütçe yaptıklarını hatırlattı.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da hasat törenindeki konuşmasında, cadde cadde, sokak sokak hizmet veren Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Çiftçisinin ürününü değerinin üzerinde bir fiyat veren bir Cumhurbaşkanı, çiftçisine destek veren bir büyükşehir belediye başkanı ve ekibi, çiftçisinin her daim yanında olan ve her konuda bilgilendiren, destek veren tarım il müdürlüğü ve ekibi ve emeğini esirgemeyen, gayretli, çalışkan, eli nasırlı çiftçilerimiz hep birlikte bir arada. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Eskiden kısıtlı imkânlar ve ödeyemediği borçlar içerisinde üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin, günümüzde ise binbir kalemde ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ettiği konuşmasında Coşkun, “Şimdi binbir kalemde destek veren bir devleti, yine her konuda, her alanda hizmet veren, adeta insanın damarında işleyen kan gibi 16 ilçede ayırdım yapmadan, her ilçeye aynı bakış açısıyla kucaklayarak, cadde cadde, sokak sokak hizmet veren büyükşehir belediye başkanı ve ekibi var” diyerek, verilen desteklerden dolayı başta büyükşehir belediyesi olmak üzere emeği geçen her kuruma tek tek teşekkür etti.

“Kayseri’mizin büyük bir baklagil yetiştirme kapasitesine sahip olduğu bilinen bir gerçektir”

Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Nohut Hasat Töreni’nde konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kayseri’nin büyük bir baklagil yetiştirme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “2022 yılında bakanlığımızca uygulanan ve Büyükşehir Belediye’mizin desteklerini esirgemediği Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Nohut Hasat Töreni’nde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Yemeklik tane baklagiller iklim ve toprak isteklerine bakıldığında ülkemizin ve özelde Kayseri’mizin büyük bir baklagil yetiştirme kapasitesine sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bakanlığımız bakliyat politikaları çerçevesinde TMO 2018 yılından itibaren baklagil alım garantisi vermeye başlamış ve bu hamle sonrasında ülkemizde nohut ekim alanları yüzde 32, ilimizde üretim ise yüzde 34 oranında bir artış gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

2022 yılına gelindiğinde Kayseri’de iklim koşulları açısından önceki iki yıla oranla çok daha iyi bir durumda olunduğunun altını çizen Şahin, “2018 yılında 75 bin dekarlık ekim alanından 7 bin 600 ton üretim yapılmışken, bu yıl 133 bin 500 dekar alanda 19 bin 123 ton üretim gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üretim alanlarının artmasında bakanlığımızca uygulanan Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde kendi bütçemizden oluşturduğumuz 78 tonluk nohut dağıtımına, bu konuda desteklerini yine her zaman olduğu gibi esirgemeyen Büyükşehir Belediye’miz tarafından verilen 260 ton tohumluk daha eklenmiş ve bu eklenen tohumlar ekip arkadaşlarımızla beraber üreticilerimize dağıtılmıştır” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tarım alanındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, öncelikle vermiş oluğunuz desteklerden dolayı tarım dostu Büyükşehir Belediyesi unvanını bir kez daha hatırlatıp ve bu konuda vermiş olduğunuz desteklere bir kez daha teşekkür ederek beraberinde bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’müz ve belediyemizin vermiş olduğu bu tohumlarla sahadan hiçbir zaman geri durmayan değerli üreticilerimize şahsım, kurumum ve temsil ettiğim Tarım ve Orman Bakanlığı adına teşekkür ediyorum. Hasadımızın bereketli ve verimli olmasını temenni ediyorum.”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de “Ülkemiz için üretmek zorundayız, destek sizden, üretmek bizden” diyerek şunları kaydetti:

“Belediyenin sadece görevi kaldırım yapmak, su getirmek, ulaşımı yapmak değil, öyle bir şey olmadığını anladık. Sağ olsun başkanımız bu sene iki yüz ton, iki yüz elli ton civarında bir nohut tohumu dağıttı. Sarıoğlan ilçemize, Felahiye ilçemize, Özvatan ilçemize, Sarız’a, Akkışla’ya bizim Kocasinan’a da başka ürünleri dağıttı onunla mutluyuz, Allah razı olsun.”

Güneş ayrıca, Kayseri’de nereye gidilse Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışması olduğunu ifade ederek, “Şartlar ne olursa olsun, ülkemiz için, insanlar için, devlet için üretmeye devam edeceğiz. Bize her konuda destek verdiğiniz için, Büyükşehir’in her köyde, her yerde bir izi var. Bir çeşmenin başına varıyoruz sıvat var, bir yere varıyoruz nohut var, bir yere varıyoruz, aspir var, bir yere varıyoruz yem bitkisi var, bir yere varıyoruz arazi yolları yapılıyor. Başkanım yaptığınız hizmetlerden dolayı çiftçilerimizin adına teşekkür ederim” dedi ve projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, biçerdövere binerek, buğday hasadını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra proje çerçevesinde çiftçilere dağıtılan tohumla üretilen nohudun hasadı dualarla yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Başkan Coşkun ile birlikte biçerdöver kullanarak, nohut hasadını gerçekleştirdi.