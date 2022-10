Başkan Büyükkılıç, Felahiye Ve Özvatan’a doğalgaz için ilk adımı attı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov’un katılımlarıyla Felahiye ve Özvatan’da gerçekleşen Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni ile iki ilçeye doğal gaz için ilk adım atıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla Felahiye ve Özvatan ilçelerine doğal gaz için ilk çalışmalar başlatıldı. İlk olarak Felahiye ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, burada Felahiye Belediyesi önünde gerçekleşen Felahiye İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ne katıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov ve heyeti, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, ilçe belediye başkanları, ziraat odası temsilcileri, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; “Artık iki valimiz var. Kayseri valimizin kulaklarını çınlatalım, Şuşa valimiz, kardeş şehrimiz, canımız, ciğerimiz, can Azerbaycan’ımızın kültür başkentinin kıymetli valisi var. Allah’a şükürler olsun 16 ilçe belediye başkanıyla, el ele, gönül gönüle birlik beraberlik anlayışı içerisinde, milletvekillerimizle, cumhur ittifakı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devlet Bahçeli başkanımızın beraberliğinde el ele, gönül gönüle veriyoruz. Bunun yanına İlham Aliyev’i eklemeden edemiyoruz. Gerçekten cumhurbaşkanımızla birlikteliği hepimiz için örnek teşkil edecek şekildedir” dedi. Felahiye ilçe sakinlerine seslenen Büyükkılıç, Tarımsal ve Kırsal Hizmetler daire başkanlarına ayrı ayrı teşekkür edip, taşrayı ilmek ilmek dokuduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her noktada emeğimiz, hizmetimiz var. Tarım konusunda her türlü desteği veriyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz yem desteği derse yem, tohum desteği derse tohum, hayvancılık yapanlara sıvat, koyun dağıtımı gibi kısacası ne gerekiyorsa her türlü desteği veriyoruz. Yeter ki üretsin diyoruz. 224 milyon TL diye hatırlıyorum, tam 3 sene içerisinde kırsal ve tarım hizmetlerimizin bu alanda verdiği desteği hatırlatırken, sırf bu sene itibariyle 100 milyon TL’lik destek sağladık. İlçelerimizin her birinde ektiğimiz tohumların hasat törenlerine katılarak, sevincini paylaştık. Muhatlarımızla iç içeyiz, her bir muhtarımızın alnından öpüyor, bizlere güvendikleri ve gönüllerini açtıkları için teşekkür ediyorum.”

Felahiye’ye yapılan hizmetleri saymakla bitiremeyeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Biz sizleri seviyoruz. Burada 11 sayfa hizmet yazmışlar, say say bitmez, elhamdülillah saymaya gerek yok. Biz yapılanları unutur, bundan sonra yapılacakları konuşuruz. Biz laf değil, icraat diye çırpınırız. Üzerimize düşen ne varsa gayret göstereceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında Şuşa ve Kayseri’nin kardeş şehirler olduğuna atıfta bulunan Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov da, “Felahiyeli kardeşlerimiz, kardeşlerimiz diyorum; çünkü bugün kardeş olduk. Buraya Kayserigaz’ın gaz verdiğini öğrendim, çok mutlu oldum. Bizim kardeşlerimiz Azerbaycan doğal gazıyla ısınacak ve bizleri hatırlayacak” ifadelerinde bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir teşekkürü olduğunu ifade ederek; “Öncelikle büyükşehir belediye başkanımıza bir teşekkürümüz var. Yalnızca Felahiye değil 16 ilçesiyle beraber hamdolsun Büyükşehir’i atom karınca sıfatıyla, yalnızca doğal gazda değil, suda, elektrikte, hamdolsun hizmetlerini bütün vatandaşlarımıza sıralıyor. Ekibiyle birlikte kendisine teşekkür ediyoruz. En son Sarız ve Pınarbaşı’nın tamamlanmasıyla beraber, Kayseri’de de doğal gazsız ilçe kalmamış olacak. Felahiye’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz ise yaptığı konuşmada; “Bu hizmetin buraya ulaştırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, Vali Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği olan herkese teşekkür ederek; “Buraya Adana’dan geldim. Kayseri’de müthiş bir birlik, beraberlik var. Bu birlik, beraberlik olduğu sürece de inşallah hem Felahiye’mize hem de Kayseri’mize hizmet akın akın gelecek” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra protokol tarafından Felahiye İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni yapılarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Felahiye programının ardından Özvatan’a geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da Özvatan İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. Özvatan’daki törene, Felahiye açılış programındaki protokolün yanı sıra Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu ile ilçe sakinleri de katıldı. Özvatan Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükkılıç; “Biz Kayseri’mizin bütün ilçelerini bağrımıza basıyoruz. Ağabey kardeş anlayışı içerisinde, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bağrımıza basıyoruz. Doğal gaz bizim için olmazsa olmazımızdı. Taner bakanımızın buradaki gayretlerini asla göz ardı edemeyiz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz” dedi. Bu hizmetin ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç; “El ele vereceğiz gönül gönüle dayanışacağız. Can Azerbaycan’ımızla iki devlet, bir millet anlayışı içerisinde Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler diliyorum” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Serin havada içimizi ısıtan doğal gaz ile beraberiz, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Doğalgazın, ilçelerde ilk istenen taleplerden bir tanesi olduğuna değinen Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise çalışmalarda emeği olan en tepeden en aşağıya kadar herkese teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç’a da çalışmaları öne almasından dolayı ayrıca teşekkür etti. Doğalgaz çalışmalarına başlamaktaki önemli hususlardan bir tanesinin de Türkiye’deki Cumhur İttifakı sayesindeki siyasi istikrar olduğuna işaret eden Karayel, istikrarının sürmesi durumunda da bütün bu imkânların devam edeceğini kaydetti.

Özvatan’daki doğal gaz çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, doğal gaz hizmetinin Özvatan’a hayırlı olması temennisinde bulundu.