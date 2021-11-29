Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Caddesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta vatandaş ve esnaf ile buluşmaya, sohbet etmeye, onların talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Caddesi’nde istek ve taleplerini dinlediği esnaflara hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlar ile de sohbet etti. Sivas Caddesi faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, yolda karşılaştığı gençlerle sohbet ederek, nasihatler verdi. Patili dostlarını da ihmal etmeyen Büyükkılıç, evcil hayvan mağazaları önündeki hayvanları da sevdi. Esnaf ile vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç’ın vatandaşla ve esnafla kucaklaşarak, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini ifade ediyorlar.

Satın aldığı helvaları da vatandaşlara ikram eden Başkan Büyükkılıç’a çarşı gezisinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.