Başkan Büyükkılıç: "Esnaf dostu bir şehir olmak olmazsa olmazımız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nın 10. yıl kutlamalarına katılarak, Hunat Çarşısı’nda ve Hunat Pasajı’nda iş yeri bulunan esnaflara iş yeri tahsis belgelerini verdi. Başkan Büyükkılıç, “Esnaf dostu bir şehir olmak, bizim olmazsa olmazımız. O açıdan sizler bizlere dua ediyorsunuz. Bizler de sizlere layık olma yönünde olma yolunda gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nın 10. yıl kutlamalarında Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz ve Hunat Çarşısı esnaflarıyla bir araya geldi. Hunat Çarşısı’nın 10. yıl kutlamalarında, ‘Esnaf dostu bir şehir olmak, bizim olmazsa olmazımız’ diyerek her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Eline, beline ve diline sahip ol diye bu öğretiyle dünya insanlığına mal olmuş olan Ahi ahlakıyla ahlaklanmış olan siz kardeşlerimi bağrıma basıyor, her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum” dedi. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı verdiği konuşmasında hiçbir esnafı göz ardı etmeden, bu güzel havayı teneffüs etmesini sağlayarak, dayanışma içerisinde rızkını temin etmeleri için çalıştıklarını belirterek, “Siz birbirinizle dayanışın. Birbirinizle bu manada güzellikleri paylaşan ortak olan olursanız, en önemli ortağınız Cenab-ı Allah olur. O açıdan elhamdülillah bu şehrin huzuru bizim için önemli. Biz şehrimizi seviyoruz. Biz sizleri seviyoruz” diye konuştu. Esnaflardan gelecek her türlü talep ve isteklere sıcak baktıklarını ve her zaman olumlu bir yaklaşım içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yaklaşık 50 bin civarında esnafı olan bir kentiz. Esnaf dostu bir şehir olmak, bizim olmazsa olmazımız. O açıdan sizler bizlere dua ediyor, bizlere her görevde sahip çıkıyor. Bizler de sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Sizlerden gelen her talep ve isteğe sıcak bakan, her zaman olumlu bakan bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Gerek genel sekreterimiz, gerekse genel sekreter yardımcılarımız talimatımızla bu konularda ne yapılması gerekiyorsa, yasal konularda ne yapılması gerekiyorsa yapmışlar. Hep sizlerin yanında yer almışlar ve yer almaya devam edecekler.”

Büyükkılıç, 10. yıl kutlaması kapsamında Hunat Çarşısı’nda ve Hunat Pasajı’nda iş yeri bulunan esnaflara iş yeri tahsis belgelerini de verdi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç’a Hunat Çarşısı’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.