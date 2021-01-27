Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in eteği Hacılar’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Erciyes’in eteğinde yer alan Hacılar ilçesine gitti. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’in hemen eteğinde olması, turizmin bir bakıma merkezi olması ve bu alanda gerekli çalışmaların yapılması buraya ayrıca bir kazanım sağlıyor. Yüksek irtifanın bir ayağı burada olacak” dedi.

İlçe ziyaretinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra ilgili birimlerle birlikte Hacılar’da 2021 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin yanı başında bu şirin ilçemizde yapılan çalışmaları hem gözden geçirmek, hem de yapılacakları istişare etmek amacıyla değerli belediye başkanımız Bilal beyin misafiri olduk. Gerçekten kıpır kıpır derler ya, sessiz sedasız vaat ettiği her hizmeti hayata geçirecek çalışmalar da yer alıyor ve onları da hayata geçiriyor. Çok şükür dayanışmanın bereketini yaşıyoruz. Biz birlikte bir anlam ifade ederiz, bunun farkındayız. Hacılarımızın can dostlarına layık olma yolunda gayret gösteriyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümden, asfalt çalışmalarına, kilitli parke uygulamalarından millet bahçelerine, sosyal tesislerden okullara kadar iyi bir noktada olduklarını, el ele, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Erciyes’in hemen eteğinde olması, turizmin bir bakıma merkezi olması ve bu alanda gerekli çalışmaların yapılması buraya ayrıca bir kazanım sağlıyor. Yüksek irtifanın bir ayağı burada olacak, Hacılar-Tekir arası yolumuzun ihalesi yapıldı, süreciyle ilgili yer teslimi konusunda bekleme aşamasında, onu da takip ediyoruz. Herhangi bir problem yok, çalışkan, gayretli ekip ile yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmada, “Başkanımız, bize her zaman destek olup, yanımızda oldular. Devletimiz ile olan tüm işlerde gönülden destek veren bir büyüğümüz ilçemizde, eksik olmasınlar. 2020’de Büyükşehir’imizi yanımızda hissettik, 2021 yılında da yine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hem ağabeylik, hem de başkanlık etmesinden dolayı onur duyuyor, keyif alıyoruz. Şehir doktoru dediğimiz Memduh Büyükkılıç ağabeyimizin de gerek büyükşehrimizde, gerekse ilçemizde yaptığı çalışmalar takdire şayan” ifadelerini kullandı.