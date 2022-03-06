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Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Türkiye’mizin yüz akıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin yüz akı olarak nitelediği Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Hacılar Kapı’da incelemelerde bulunarak, yerli ve yabancı turistler ile buluştu, işletmeleri gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti.

KAYSERİ 06.03.2022, 15:04
Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Türkiye’mizin yüz akıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin yüz akı olarak nitelediği Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Hacılar Kapı’da incelemelerde bulunarak, yerli ve yabancı turistler ile buluştu, işletmeleri gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti.

Bulduğu her fırsatta özellikleri hafta sonlarında vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç’ın bu kez durağı Kayseri’nin turizm gözdesi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Büyükkılıç, beraberinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile Erciyes Hacılar Kapı mevkiinde tesisleri inceleyerek bilgi aldı, kayak severlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da yaptığı açıklamada, Erciyes’i, ‘Türkiye’nin yüz akı’ olarak niteleyerek şunları paylaştı;

“Türkiye’mizin yüz akı Erciyes’imizdeyiz. Dünya standartlarının üstünde diyeceğimiz boyutta bir kayak merkezi. Her şeyden önce gelinliğini giymiş olan Erciyes’imiz pırıl pırıl, bembeyaz, haşmetiyle ben buradayım, Anadolu’nun kalbindeyim diyor. 19 mekanik tesisi, yaklaşık 40 pisti, 130 kilometre pist uzunluğu ile modern, çağdaş, her türlü fırsatı veren ve her boyuttaki kayakçımıza hitap eden birbirinden adeta gün boyunca rahatlıkla geçiş yaparak kayabilecekleri bir ortamı sağlayan Erciyes’imizdeyiz. Gerek değişik ülkelerde, gerekse ülkemizin değişik şehirlerden gelen vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin adeta uğrak yeri olmaya başladı. Ben her şeyden önce bu Kayak Merkezini bizlere kazandıran değerli Özhaseki başkanımıza teşekküre ederken buranın profesyonelce işletilmesinde her zaman fedâkarca emeğini esirgemeyen genel müdürümüze teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olsun var olsunlar.”

Başkan Büyükkılıç, “Gezdiğimiz, konuştuğumuz, görüştüğümüz dostlarımızın hepsi memnuniyetini ifade ediyor. Herhangi birçok şükür olumsuzluktan bahsetmiyor” diyerek, “Bizler de bunu duyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak keyif alıyoruz. Bu memnuniyetler bizi de memnun ediyor. Şehrimize böyle bir kazanımdan dolayı ne diyoruz, Erciyes’in karı, Kayseri’mizin, Kayseri’mizdeki iş adamlarımızın, esnaflarımızın işletmecilerimizin kârı diyoruz. İnşallah profesyonelce bir kayak merkezi, şehir turizmi bağlamında da önemli bir faktör. Bütün bunların yanında değişik kültürlerinden ürünleri olan Kayseri’mizin gastronomi kültürünü de asla unutmamalıyız. Kayseri’nin tatlarını da mutlaka Kayseri’mizin değişik yeme içme mekanlarında tatmalıyız” diye konuştu. Büyükkılıç, Erciyes ziyaretinde, Hacılar Kapı kayak merkezinde gondolla kayakçıların olduğu bölgeye geçti. Buradaki kayak tutkunları ile görüşen ve fotoğraf çekinen Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’dan da tesis hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, ziyaretin sonunda konuklarla buluşup, sohbet etti, kayak severleri seyretti ve fotoğraf çekinerek, onların taleplerini dinledi.

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