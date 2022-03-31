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Başkan Büyükkılıç Eko İklim Zirvesi’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli üretim olan Türkiye’nin otomobili TOGG’u inceledi.

KAYSERİ 31.03.2022, 10:00
Başkan Büyükkılıç Eko İklim Zirvesi’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli üretim olan Türkiye’nin otomobili TOGG’u inceledi.

İklim değişikliğine karşı farkındalığın oluşturulacağı, sorunların tartışılacağı ve çözümlerin bulunacağı Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nın açılış töreni Ankara ATO Cogresium’da gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı zirveye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmacı olarak katıldı.

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün işlendiği, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda paydaşın bir araya geldiği zirvede Başkan Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülkenin ortaya koyduğu 2053 Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonuna paralel olarak İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başladıklarını ve bu çerçevesinde teknik personel eğitim çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Şehrin sera gazı envanterini güncelleme çalışmaları başlattıklarını da anlatan Büyükkılıç, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde Kayseri’de iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan çevre korumadan, ulaşıma, enerjiye kadar birbirinden önemli proje, yatırım ve hizmetler hakkında sunum yaptı. 1 milyon 260 bin metrekare alana yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, ilçelerde yapılmış ve yapımı devam eden Millet Bahçeleri ile yeşil alan miktarının artırılması ve şehrin tempolu yaşam şartlarından uzak konfor alanları oluşturulmasını hedeflediklerini söyleyen Büyükkılıç, İklim değişikliği ile mücadelede tarıma destek vermek için sadece 2022 yılının bu ilk 3 ayında 3 bin ton yem bitkisi, nohut, yazlık buğday, aspir ve korunga tohumu dağıtıldığını ifade etti.

Son iki yılda 22 milyon 232 bin TL değerinde su tasarrufu sağladıklarından bahseden Başkan Büyükkılıç, ilçelerden kaynaklanan evsel atıkların yönetimine ilişkin olarak 5 adet transfer istasyonu planladıklarını ve hayata geçirmeye başladıklarını, oluşturulan Hafriyat Yönetim Sistemi ile hafriyat atıklarının yüzde 35’ini geri kazanarak, yol ve parklarda kullandıklarını da söyledi.

Öte yandan iki gün sürecek zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yaptı. Fuar’da Türkiye’nin yerli ve milli otomobili, karbon üretmeyen çevre dostu TOGG’u hem yakından gördü, hem de yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte TOGG önünde hatıra fotoğrafı da çektirerek, “Yerli ve milli aracımız TOGG’un, aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Büyükkılıç, Türkiye’nin İlk Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’nda, Hisarcıklıoğlu ile birbirinden önemli stantları ziyaret ederek, yetkililerle sohbet etti.

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