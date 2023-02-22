Başkan Büyükkılıç: "Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi’nde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Bu süreci de hep beraber birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yaralar sarılacak” dedi.

Türkiye’yi sarsan merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki ve Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine yardım için tüm Türkiye gibi Kayseri de tek yürek olarak yardım seferberliğine devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki incelemelerde Başkan Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın eşlik etti.

“YARALAR SARILACAK”

Merkezde yürütülen çalışmalarla ilgi yetkililerden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bir kez daha geçmiş olsun. Vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu süreci de hep beraber birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yaralar sarılacak” dedi.

“KAYSERİ HAYIRSEVERLİĞİYLE, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMA YÖNÜNDE İRADE GÖSTERİYOR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin her zamanki hayırseverliği, yardım duygusuyla üzerine düşeni ilk saatlerden beri yapma yönünde irade gösterdiğini belirterek, “Burada yerel yönetimiyle, AFAD’ıyla, odalarımızla, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, borsamız, özellikle Mimarsinan, 1’inci Organize, İncesu Organize başkanlarımız, serbest bölgemiz ve tabi ki bu birliğin beraberliğin bereketini Kızılay’ımızla beraber yaşıyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“ASKERİYLE, SİVİLİYLE HERKES YARALARI SARMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR”

Askeriyle, siviliyle herkesin yaraları sarmaya özen gösterdiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Sahadan geldik, sahada her yerde Kayseri’mizin yaptığı çalışmalar dua edilerek, takdir edilerek anılıyor. Askeriyle, siviliyle herkes koşuyor, koşuşturuyor, yaraları sarmaya özen gösteriyor. Bu manada da şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan çalışmaları yine yerinde hem görmek, hem yapılanlarla ilgili bizlerin üzerine düşen bir şey var ise onları da paylaşmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün 16 belediye başkanı kardeşimizle birlikte çalışmaları yeniden değerlendirdik. Üzerimize düşen ne var mantığında hareket ettik ve sonucunda da yapacağımız çalışmalar, atacağımız adımları paylaştık. Daha sonra burada Aile ve Sosyal Politikalarımızın çok değerli görevlisi kardeşlerimizle yine Organize Sanayimizdeki değerli başkanımızın bulunduğu ortamda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Bir ihtiyaçları, bir istekleri var mı diye sorduk. Melikgazi Belediyemiz, Kocasinan Belediyemiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza, fedakâr canlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DEN DEPREM BÖLGESİNE YÜZLERCE TIR YARDIM

Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi’nden deprem bölgesine gönderilen yardımların 650 tıra ulaştığını kaydederek, “Şu anda aldığımız bilgi doğrultusunda toplamda Kayseri’mizden hareket eden tır sayısının 650’ye ulaştığını ifade ettiler. Elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak başından beri işin içerisindeyiz. 300’ün üzerinde tırda bizden gitmiş durumda. Binlerce tırı buluyor. Keşke böyle bir felaketle karşılaşmasaydık, keşke bu durumlar olmasaydı ama olanı da çözmek yine bizlere düşüyor. Emeği geçenlere dua ediyor, Allah razı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, merkezde görevli askerler ve gönüllü vatandaşlarla da sohbet ederek, gayretleri ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.