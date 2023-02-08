Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ve Afşin ilçelerine destek ziyaretinde bulunarak, koordinasyon çalışmalarına öncülük etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki ayrı deprem sonrası tüm Türkiye deprem yaralarını sarmak için seferber oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 237 araç ve gereç, 362 personel ile arama kurtarma çalışmalarına destek olan ve 40 tır dolusu yardım gönderen Başkan Büyükkılıç, destek için deprem bölgesine giderek, depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Büyükkılıç yürütülen koordinasyon çalışmalarına öncülük etti.

GÖKSUN VE AFŞİN’DEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

İlk olarak Kahramanmaraş ili Göksun ilçesine giden Büyükkılıç, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar’dan bilgiler aldı. Kaymakam Culukar, en ciddi yardımların Kayseri’den geldiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç’a yardımlar için teşekkür etti. Daha sonra Afşin deprem bölgesine geçen Başkan Büyükkılıç, burada da depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde gördü. Burada da Afşinli yetkililer Başkan Büyükkılıç’a birlik, beraberlik, dayanışma ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Büyükkılıç, devlet ve millet el ele çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kayseri olarak Kahramanmaraş’tayız. Deprem’de ağır hasar alan yerlerin başında gelen Göksun ve Afşin ilçemizdeyiz. Kayseri olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve depremin yaralarını hep birlikte saracağız inşallah” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimlerin araç ve gereçleri ile personelinin üstün gayret ile fedakârca görev yaptığını ifade ederek, tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.