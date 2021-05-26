Başkan Büyükkılıç, Demokrasi Adası’nda toplantıya katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için İstanbul’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ile birlikte İstanbul Bağcılar Kaymakamı Kayserili Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.

Başkan Büyükkılıç, yarın da ’Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak. Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs’ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak. Anma programının ardından Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık edecek.