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Başkan Büyükkılıç Covid-19’a yakalandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüse yakalandı.
KAYSERİ 07.04.2021, 10:56
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüse yakalandı.Ankara’da yapılacak olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmadan önce Covid-19 testi yaptıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Başkan Büyükkılıç’ın evinde karantina altına alındığı öğrenildi.