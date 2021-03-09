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Başkan Büyükkılıç çalışmaları denetledi

Başkan Büyükkılıç, hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak kavşak ile 2 adet U alt geçitte devam eden çalışmaları denetledi.

KAYSERİ 09.03.2021, 12:44
Başkan Büyükkılıç çalışmaları denetledi

Başkan Büyükkılıç, hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak kavşak ile 2 adet U alt geçitte devam eden çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki katlı kavşak ile 2 adet U alt geçit çalışmalarına ilişkin, “Zahmetli bir işin içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, yapılması zorunlu çalışmalardan kaynaklı mağduriyetlerin geçici olduğuna da işaret ederek, hem verdikleri zahmet nedeniyle bölge sakinlerinden özür diledi, hem de anlayışları için teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, şehrin önemli ana arterlerinden Aşık Veysel Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmalarını denetledi. Yüksek yoğunluklu nüfusa sahip mahallelere ulaşımın sağlandığı kritik bölgede kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilen çalışmalarla ilgili son durumu yerinde gören Başkan Büyükkılıç, içme suyu hatlarının deplasesi ile diğer alt yapı çalışmaları hakkında da yerinde bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ihalesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanılacak olan Furkan Doğan Yurdu-Anayurt arasında Hafif Raylı Sistem Hattı Yapımı projesinin zaman kaybına mahal vermeden ivedilikle hayata geçirilebilmesi için katlı kavşak ve alt geçit yapım çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

Gerek katlı kavşak yapım çalışmaları, gerekse altyapı hatlarının deplasesi öncesinde alternatif güzergâhlar üzerinde çalışılarak trafiğin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Zahmetli olan bir işin içerisindeyiz ve bunun farkındayız. İster istemez vatandaşlarımızı bir miktar mağdur etme durumunda kalıyoruz. En verimli şekilde, en kısa zamanda bu süreci nasıl yönetiriz düşüncesi ile gerek KASKİ’miz, gerek Kayserigaz’ımız, gerekse Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir çalışma sürecindeyiz. Burada üç ayrı çalışma var. Bu kapasiteli işi vatandaşımızı mağdur etmeden kısa sürede yapmanın gayretleri ve iyi niyeti içerisindeyiz. KASKİ’mizin 800’lük ana borusunun geçtiği, adeta şehrin can damarı olan bir noktada yapılan bu çalışma ile ilgili vatandaşları mağdur etmemek için kafa yoruldu. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımız evlerindeydi. Pazar günü su kesintisine sebep olsaydık haklı olarak epey tepki toplardık. Bunu pazartesi sabahı başlatıp, su sorununu çözmeye ve kısa sürede aşmaya çalışırken, trafik konusunda ister istemez bir miktar sıkıntı yaşattığımızın farkındayız. Mağduriyetin en az olanına çalışıp, gayret gösterdik. Talimatlarımız üzerine ekiplerimiz hızlı çalıştı, KASKİ’mizin işi biter bitmez, hemen Fen İşlerimizde asfalt ekibimiz devreye girdi. Yaklaşık 3 saat gibi bir süre içerisinde bu problem aşılmış oldu.”

Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara verdikleri zahmetten dolayı özür dileyerek, “Bu tür uygulamalar olduğu zaman vatandaşlarımızdan anlayışla karşılamalarını bekliyoruz, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bu eziyetten ve zahmetten dolayı özür diliyoruz. Bu kavşak yapılacaksa, bu tür uygulamalar olabiliyor, bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi’ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.
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